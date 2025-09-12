Elisa (strepitosa) colpisce dritto al cuore: su Disney+ il film con la cantante che nessuno ricorda Un famoso film di Gabriele Muccino è su Disney+: Monica Bellucci protagonista di una storia emozionante, arricchita dalla voce intensa e armoniosa di Elisa.

Ieri sera, giovedì 11 settembre 2025, su Canale 5, è stato trasmesso il concerto-evento Elisa San Siro, dove la cantante ha affascinato uno stadio pieno (oltre al pubblico da casa) con la sua voce intensa. Tuttavia, quello che in pochissimi sanno, è che l’artista italiana ha preso parte anche ad un film di Gabriele Muccino, dove ha cantato la colonna sonora della pellicola, reinterpretando un vecchio successo di Mia Martini, Almeno Tu Nell’Universo. Siete curiosi di saperne di più? Benissimo, allora proseguite la lettura.

Ricordati di Me, Elisa ‘accompagna’ il film di Muccino dove i rapporti familiari si sgretolano

Ricordati di Me, diretto da Gabriele Muccino, è un film del 2003 che esplora con estrema sensibilità le dinamiche familiari e i conflitti interiori dei personaggi. La storia ruota attorno alla famiglia Ristuccia, borghese romana, che dietro una facciata di normalità nasconde insoddisfazioni, sogni interrotti e fragilità emotiva. Il film mette in scena il conflitto tra desideri personali e responsabilità verso gli altri, tra ambizioni individuali e aspettative sociali. Carlo, il padre interpretato da Fabrizio Bentivoglio, lavora in finanza ma sogna di essere scrittore, mentre Giulia, la madre (Laura Morante), ha rinunciato alla carriera teatrale per i figli. I loro figli, Paolo e Valentina, affrontano l’adolescenza e cercano di costruirsi un’identità autonoma. L’arrivo di Alessia (Monica Bellucci) rappresenta una possibilità di riscatto e mette in luce la fragilità e i desideri repressi di ciascun membro della famiglia.

Muccino riesce ad alternare scene di profonda intimità familiare a sequenze più dinamiche, senza però scaturire nella drammaticità. I dialoghi, seppur silenziosi, sono il fulcro della situazione poiché fanno capire le difficoltà di comunicare i propri sentimenti. A incorniciare il tutto, è la voce intensa di Elisa, che canta la colonna sonora del film reinterpretando il celebre brano di Mia Martini, Almeno Tu Nell’Universo.

Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Il film è stato girato interamente a Roma, scelta che permette di mostrare la vita quotidiana di una famiglia borghese romana in modo autentico. La casa dei Ristuccia, in Viale Gorizia 16, è il centro delle tensioni familiari, mentre altre location come Piazza di Porta San Giovanni e Piazza di San Bartolomeo all’Isola sottolineano sogni, incontri segreti e contrasti dei personaggi. Anche ambienti scolastici e spazi verdi come Villa Ada e il Parco del Sorbo contribuiscono a dare realismo e profondità emotiva. Il cast, guidato da Gabriele Muccino, comprende attori come Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci e Silvio Muccino, che rendono credibile e intensa la rappresentazione dei legami familiari. Se desiderate guardare Ricordati di Me, lo trovate in streaming su Disney+.

