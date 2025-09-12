Elisa (strepitosa) colpisce dritto al cuore: su Disney+ il film con la cantante che nessuno ricorda
Un famoso film di Gabriele Muccino è su Disney+: Monica Bellucci protagonista di una storia emozionante, arricchita dalla voce intensa e armoniosa di Elisa.
Ieri sera, giovedì 11 settembre 2025, su Canale 5, è stato trasmesso il concerto-evento Elisa San Siro, dove la cantante ha affascinato uno stadio pieno (oltre al pubblico da casa) con la sua voce intensa. Tuttavia, quello che in pochissimi sanno, è che l’artista italiana ha preso parte anche ad un film di Gabriele Muccino, dove ha cantato la colonna sonora della pellicola, reinterpretando un vecchio successo di Mia Martini, Almeno Tu Nell’Universo. Siete curiosi di saperne di più? Benissimo, allora proseguite la lettura.
Ricordati di Me, Elisa ‘accompagna’ il film di Muccino dove i rapporti familiari si sgretolano
Ricordati di Me, diretto da Gabriele Muccino, è un film del 2003 che esplora con estrema sensibilità le dinamiche familiari e i conflitti interiori dei personaggi. La storia ruota attorno alla famiglia Ristuccia, borghese romana, che dietro una facciata di normalità nasconde insoddisfazioni, sogni interrotti e fragilità emotiva. Il film mette in scena il conflitto tra desideri personali e responsabilità verso gli altri, tra ambizioni individuali e aspettative sociali. Carlo, il padre interpretato da Fabrizio Bentivoglio, lavora in finanza ma sogna di essere scrittore, mentre Giulia, la madre (Laura Morante), ha rinunciato alla carriera teatrale per i figli. I loro figli, Paolo e Valentina, affrontano l’adolescenza e cercano di costruirsi un’identità autonoma. L’arrivo di Alessia (Monica Bellucci) rappresenta una possibilità di riscatto e mette in luce la fragilità e i desideri repressi di ciascun membro della famiglia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Muccino riesce ad alternare scene di profonda intimità familiare a sequenze più dinamiche, senza però scaturire nella drammaticità. I dialoghi, seppur silenziosi, sono il fulcro della situazione poiché fanno capire le difficoltà di comunicare i propri sentimenti. A incorniciare il tutto, è la voce intensa di Elisa, che canta la colonna sonora del film reinterpretando il celebre brano di Mia Martini, Almeno Tu Nell’Universo.
Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Il film è stato girato interamente a Roma, scelta che permette di mostrare la vita quotidiana di una famiglia borghese romana in modo autentico. La casa dei Ristuccia, in Viale Gorizia 16, è il centro delle tensioni familiari, mentre altre location come Piazza di Porta San Giovanni e Piazza di San Bartolomeo all’Isola sottolineano sogni, incontri segreti e contrasti dei personaggi. Anche ambienti scolastici e spazi verdi come Villa Ada e il Parco del Sorbo contribuiscono a dare realismo e profondità emotiva. Il cast, guidato da Gabriele Muccino, comprende attori come Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci e Silvio Muccino, che rendono credibile e intensa la rappresentazione dei legami familiari. Se desiderate guardare Ricordati di Me, lo trovate in streaming su Disney+.
Potrebbe interessarti anche
Su Mediaset Infinity c’è un film da capogiro con Monica Bellucci: le scene hot sono entrate nella storia del cinema
Disponibile in streaming il film cult che ha fatto sognare intere generazioni: il fa...
Su RaiPlay c’è un film con Barbora Bobulova: ha conquistato Venezia e David di Donatello
Barbora Bobulova brilla in Scialla!, il film cult italiano disponibile su RaiPlay: u...
Alessandro Preziosi travolto da segreti e amore: questo film su Netflix vi spezzerà il cuore
Tra drammi familiari e passioni nascoste, Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi con...
Ascolti tv 29 agosto: "Tradimento" batte "Le mie ragazze di carta", tutti i dati
Chi ha vinto tra il film di Rai Uno e la soap turca di Canale 5? Quali altri program...
Elisa in concerto a San Siro, brividi e risate con Giorgia: "Due regine". Poi il gesto inaspettato: "Mi hanno ucciso"
Il concerto di Elisa allo Stadio di San Siro, in Milano, ha entusiasmato migliaia di...
Laura Morante, chi sono le figlie famose, la lite con Nanni Moretti e il no ai ritocchini: "Sopprimetemi"
Dai primi passi con Carmelo Bene alla consacrazione con Nanni Moretti, fino alla vit...
Elisa, il concerto a San Siro con ospiti stellari: chi ci sarà e la scaletta di stasera
L'artista, per la prima volta al Meazza di Milano, sarà su Canale 5 per celebrare la...
Disney Plus, le uscite di settembre 2025: dal live action di Lilo e Stitch agli spin off Marvel e Star Wars
Un mix di serie animate e film attesi: ecco cosa ci riserva il catalogo Disney+ a se...