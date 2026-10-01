La Festa del Cinema di Roma ospita Elisa: il nuovo progetto della cantante e l'incontro col pubblico Tre nuovi titoli entrano nel programma delle kermesse romana, tra cui un documentario di Claudia Gerini sul primo voto femminile nel 1946

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

RaiPlay

CONDIVIDI

Tre nuovi titoli entrano nel programma della Festa del Cinema di Roma, in calendario dal 13 al 25 ottobre. Tra di essi spicca Kintsugi… e sono la mia opera, di Ludovico Boccianti, film nato durante la lavorazione del nuovo album di Elisa. In occasione dell’anteprima, la cantautrice e produttrice musicale sarà protagonista di un incontro con il pubblico della Festa. La pellicola entra nella sezione Special Screenings, mentre quella Freestyle Film ospiterà Faith, il nuovo lavoro di Paul Andrew Williams, con Erin Doherty e James McAvoy. A completare il programma della sezione Special Screenings sarà Ricordati ragazza di Claudia Gerini, un viaggio lungo oltre un secolo di emancipazione femminile.

Elisa incontra i fan alla Festa del Cinema di Roma

"Un racconto sul dolore, la trasformazione e la rinascita nato durante la lavorazione del nuovo album di Elisa. Il film raccoglie la dimensione più intima della cantautrice, trasformando in immagini, musica, danza e parole le emozioni legate alla nascita delle canzoni", si legge in una nota ufficiale della Festa del Cinema di Roma in merito a Kintsugi… e sono la mia opera, di Ludovico Boccianti. "Ho attraversato e trasformato un dolore per ritrovare me stessa e il coraggio di vivere la vita che voglio. Kintsugi vuol dire andare avanti ma portando con me anche tutto quello che mi ha fatto male, quasi fino a distruggermi e andare in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe, è da lì che esce la mia luce", ha spiegato la cantautrice, che sarà protagonista di un incontro con i fan nell’ambito dell’anteprima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In Faith di Paul Andrew Williams, Erin Doherty (Adolescence) è Gina, madre single che cresce il figlio Jamie (Smylie Bradwell) in un quartiere popolare di Londra. Durante un quiz al pub conosce Michael, interpretato da un ambiguo e misterioso James McAvoy, che diventa presto una presenza costante nelle loro vite. Ma alla vigilia del decimo compleanno di Jamie, un tragico incidente sconvolge tutto.

Di cosa parla il documentario di Claudia Gerini alla Festa del Cinema di Roma

Claudia Gerini presenta alla Festa del Cinema di Roma il documentario Ricordati ragazza, in cui, si legge: "seguiamo la diciottenne Matilde che sta per votare per la prima volta, ma quel giorno per lei conta poco: preferirebbe il mare con le amiche. La madre Maria Grazia e la nonna Nella, la guidano allora in un viaggio tra ricordi familiari e storia italiana, dal primo voto delle donne nel 1946 alle conquiste di oggi".

Un viaggio con ricostruzioni cinematografiche, materiali prelevati dell’Archivio Luce, foto e documenti di importanti archivi italiani, gli interventi di Luciana Castellina, Debora Migliucci e Patrizia Castelli, e la testimonianza storica di Nadia Gallico Spano (1916-2006), una delle Madri Costituenti. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche