La Festa del Cinema di Roma ospita Elisa: il nuovo progetto della cantante e l'incontro col pubblico
Tre nuovi titoli entrano nel programma delle kermesse romana, tra cui un documentario di Claudia Gerini sul primo voto femminile nel 1946
Tre nuovi titoli entrano nel programma della Festa del Cinema di Roma, in calendario dal 13 al 25 ottobre. Tra di essi spicca Kintsugi… e sono la mia opera, di Ludovico Boccianti, film nato durante la lavorazione del nuovo album di Elisa. In occasione dell’anteprima, la cantautrice e produttrice musicale sarà protagonista di un incontro con il pubblico della Festa. La pellicola entra nella sezione Special Screenings, mentre quella Freestyle Film ospiterà Faith, il nuovo lavoro di Paul Andrew Williams, con Erin Doherty e James McAvoy. A completare il programma della sezione Special Screenings sarà Ricordati ragazza di Claudia Gerini, un viaggio lungo oltre un secolo di emancipazione femminile.
Elisa incontra i fan alla Festa del Cinema di Roma
"Un racconto sul dolore, la trasformazione e la rinascita nato durante la lavorazione del nuovo album di Elisa. Il film raccoglie la dimensione più intima della cantautrice, trasformando in immagini, musica, danza e parole le emozioni legate alla nascita delle canzoni", si legge in una nota ufficiale della Festa del Cinema di Roma in merito a Kintsugi… e sono la mia opera, di Ludovico Boccianti. "Ho attraversato e trasformato un dolore per ritrovare me stessa e il coraggio di vivere la vita che voglio. Kintsugi vuol dire andare avanti ma portando con me anche tutto quello che mi ha fatto male, quasi fino a distruggermi e andare in mille pezzi, perché da tutte quelle crepe, è da lì che esce la mia luce", ha spiegato la cantautrice, che sarà protagonista di un incontro con i fan nell’ambito dell’anteprima.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In Faith di Paul Andrew Williams, Erin Doherty (Adolescence) è Gina, madre single che cresce il figlio Jamie (Smylie Bradwell) in un quartiere popolare di Londra. Durante un quiz al pub conosce Michael, interpretato da un ambiguo e misterioso James McAvoy, che diventa presto una presenza costante nelle loro vite. Ma alla vigilia del decimo compleanno di Jamie, un tragico incidente sconvolge tutto.
Di cosa parla il documentario di Claudia Gerini alla Festa del Cinema di Roma
Claudia Gerini presenta alla Festa del Cinema di Roma il documentario Ricordati ragazza, in cui, si legge: "seguiamo la diciottenne Matilde che sta per votare per la prima volta, ma quel giorno per lei conta poco: preferirebbe il mare con le amiche. La madre Maria Grazia e la nonna Nella, la guidano allora in un viaggio tra ricordi familiari e storia italiana, dal primo voto delle donne nel 1946 alle conquiste di oggi".
Un viaggio con ricostruzioni cinematografiche, materiali prelevati dell’Archivio Luce, foto e documenti di importanti archivi italiani, gli interventi di Luciana Castellina, Debora Migliucci e Patrizia Castelli, e la testimonianza storica di Nadia Gallico Spano (1916-2006), una delle Madri Costituenti.
Potrebbe interessarti anche
Elisa Toffoli, la cantante si separa dal marito Andrea Rigonat dopo 18 anni: matrimonio finito
La cantante e il chitarrista avrebbero deciso di separarsi dopo un lungo percorso co...
Elisa torna dopo 4 anni e ricompone il vaso, Achille Lauro crooner romantico, Blanco esce dal guscio. Pagelle dei nuovi singoli dell'11 settembre
Un altro venerdì pieno di musica, in cui spicca il ritorno attesissimo di Elisa. Tra...
Se ami qualcuno dillo, Edoardo Leo immerso in una struggente storia vera: al suo fianco un cast italiano stellare
Nel cast del film, di cui è uscito il primo trailer, anche Claudia Gerini, Giovanna ...
Claudio Baglioni arruola Claudia Gerini, il regalo (speciale) del cantante ai fan dopo lo stop ai concerti: cosa succede
L’attrice entra nel progetto multimediale che sta accompagnando il pubblico verso il...
Linkin Park - Unshatter, da oggi al cinema il film sulla rinascita della band: la recensione
Dopo essere stati fermi per 5 anni, i Linkin Park hanno ricominciato a fare musica a...
Festa del Cinema di Roma 2026, 3 film italiani in concorso: da Kasia Smutniak a Riccardo Scamarcio, ecco le star e i red carpet più attesi
Svelato il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2026: 18 lungometraggi ...
Le cose che non sai, la svolta serale di Eleonora Daniele (con Massimo Giletti e Claudia Gerini): cosa vedremo stasera
Eleonora Daniele debutta stasera in prima serata su Rai 3 con un nuovo format dedica...
I film in onda in TV stasera, venerdì 18 settembre: Clint Eastwood da Oscar con 'Million Dollar Baby"
Una serata ricchissima con oltre 30 film: dalla commedia Fidanzata in affitto su Rai...