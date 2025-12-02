Elisa di Rivombrosa, la fiction con Vittoria Puccini ha una nuova vita: cosa succede Nexo Digital lancia due nuovi fast channel per il periodo natalizio: Christmas Time e Top Serie - Elisa di Rivombrosa. Tanti film festivi e il ritorno del personaggio più amato

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Archivio

CONDIVIDI

Natale, con le sue vacanze e la voglia di stare insieme in famiglia, è l’occasione perfetta per dedicarsi al "binge watching" e alle maratone televisive. Per questo Nexo Studios ha pensato di inaugurare due nuovi progetti per il periodo delle Feste. Due "fast channel" (dei canali TV lineari e gratuiti trasmessi via internet e finanziati dalla pubblicità) ad alto tasso di "festività", che sono disponibili su Nexo+, Samsung TV Plus, LG Channels, Hisense e Toshiba, e nelle prossime settimane arriveranno anche sui dispositivi Philips e TCL.

Il primo è chiamato Christmas Time e propone una programmazione pensata esplicitamente per il periodo natalizio, con film e contenuti per tutta la famiglia. Tra i titoli presenti: 3 cuccioli e un anello, Una sorpresa dal passato, Ember – Il Mistero della città di luce, Parole Magiche: la storia di J.K. Rowling, Un Natale al bacio, Uno scambio per Natale, Il Topolino Marty e la fabbrica di perle, Il magico mondo di Walt Disney, Ballerina del Bolshoi, Foster – un regalo inaspettato e Un principe tutto mio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’altro è per fan e nostalgici dei primi anni Duemila e si chiama Top Serie – Elisa di Rivombrosa. Come lascia intuire il nome, il nuovo fast channel propone i 55 episodi delle tre stagioni della serie che ha segnato la fiction italiana, raccontando la storia d’amore tra Elisa Scalzi e il conte Fabrizio Ristori, interpretati da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.

"Con il lancio di Christmas Time e Top Serie – Elisa di Rivombrosa compiamo un passo importante nell’evoluzione dei nostri FAST Channels", afferma Franco Di Sarro, Amministratore Delegato di Nexo Studios. "Vogliamo offrire ai nostri spettatori contenuti sempre più mirati, riconoscibili e accessibili, e allo stesso tempo permettere agli investitori pubblicitari di dialogare con audience altamente verticali e qualificate".

Secondo Lucio Napolitano, Large Accounts Sales House Director di Italiaonline, il rafforzamento dell’offerta Nexo+ consente a IOL Advertising di ampliare ulteriormente le opportunità commerciali nel segmento CTV, ormai centrale nelle strategie di comunicazione dei brand. "Oltre alla tradizionale offerta rappresentata da spot da 15, 30 o 60 secondi all’interno dei break pubblicitari, siamo lieti di poter annunciare innovative opportunità di sponsorizzazione in modalità Brand Integration o Banner Customization, in particolare per il canale dedicato alle festività natalizie".

Guida TV

Indovina chi viene a Natale Sky Cinema Collection 03:05

Potrebbe interessarti anche