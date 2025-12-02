Elisa di Rivombrosa, la fiction con Vittoria Puccini ha una nuova vita: cosa succede
Nexo Digital lancia due nuovi fast channel per il periodo natalizio: Christmas Time e Top Serie - Elisa di Rivombrosa. Tanti film festivi e il ritorno del personaggio più amato
Natale, con le sue vacanze e la voglia di stare insieme in famiglia, è l’occasione perfetta per dedicarsi al "binge watching" e alle maratone televisive. Per questo Nexo Studios ha pensato di inaugurare due nuovi progetti per il periodo delle Feste. Due "fast channel" (dei canali TV lineari e gratuiti trasmessi via internet e finanziati dalla pubblicità) ad alto tasso di "festività", che sono disponibili su Nexo+, Samsung TV Plus, LG Channels, Hisense e Toshiba, e nelle prossime settimane arriveranno anche sui dispositivi Philips e TCL.
Il primo è chiamato Christmas Time e propone una programmazione pensata esplicitamente per il periodo natalizio, con film e contenuti per tutta la famiglia. Tra i titoli presenti: 3 cuccioli e un anello, Una sorpresa dal passato, Ember – Il Mistero della città di luce, Parole Magiche: la storia di J.K. Rowling, Un Natale al bacio, Uno scambio per Natale, Il Topolino Marty e la fabbrica di perle, Il magico mondo di Walt Disney, Ballerina del Bolshoi, Foster – un regalo inaspettato e Un principe tutto mio.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’altro è per fan e nostalgici dei primi anni Duemila e si chiama Top Serie – Elisa di Rivombrosa. Come lascia intuire il nome, il nuovo fast channel propone i 55 episodi delle tre stagioni della serie che ha segnato la fiction italiana, raccontando la storia d’amore tra Elisa Scalzi e il conte Fabrizio Ristori, interpretati da Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi.
"Con il lancio di Christmas Time e Top Serie – Elisa di Rivombrosa compiamo un passo importante nell’evoluzione dei nostri FAST Channels", afferma Franco Di Sarro, Amministratore Delegato di Nexo Studios. "Vogliamo offrire ai nostri spettatori contenuti sempre più mirati, riconoscibili e accessibili, e allo stesso tempo permettere agli investitori pubblicitari di dialogare con audience altamente verticali e qualificate".
Secondo Lucio Napolitano, Large Accounts Sales House Director di Italiaonline, il rafforzamento dell’offerta Nexo+ consente a IOL Advertising di ampliare ulteriormente le opportunità commerciali nel segmento CTV, ormai centrale nelle strategie di comunicazione dei brand. "Oltre alla tradizionale offerta rappresentata da spot da 15, 30 o 60 secondi all’interno dei break pubblicitari, siamo lieti di poter annunciare innovative opportunità di sponsorizzazione in modalità Brand Integration o Banner Customization, in particolare per il canale dedicato alle festività natalizie".
Guida TV
-
10 Dicembre 2025
Indovina chi viene a NataleSky Cinema Collection
Potrebbe interessarti anche
Elisa di Rivombrosa in streaming: il nuovo canale dedicato alla fiction è gratis per tutti
Sul portale di streaming gratuito di Paramount arriva un canale dedicato alla serie ...
Mamma, ho perso l'aereo torna al cinema in 4K per festeggiare l'anniversario d'uscita
Il classico natalizio del 1990 con Macaulay Culkin torna in sala per un appuntamento...
Vin Diesel archivia l’epica faida di Fast & Furious: The Rock lodato per The Smashing Machine
Vin Diesel celebra la performance di Dwayne Johnson in The Smashing Machine e sancis...
Uscita settimanale o binge watching: qual è la vera scelta degli spettatori?
Nella diatriba tra l'uscita settimana e il binge watching, dove si piazza la maggior...
Amazon Prime Video urla di orrore, il nuovo canale da brividi per tutti: scopritelo, è gratuito
Nel momento più macabro dell’anno, Prime Video lancia Scream Hub: film horror, cult ...
Vittoria Puccini intensa e ferita in questa fiction su RaiPlay che ha conquistato tutti gli italiani
L'attrice fiorentina è Maddalena, una prostituta nella Torino degli anni 50, alle pr...
Matilda De Angelis stronca JK Rowling ma ama Harry Potter e la magia di Hogwarts
L’attrice Matilda De Angelis si scaglia contro J.K. Rowling pur continuando a celebr...
Can Yaman contro Simona Ventura: cosa succede stasera in TV
Cosa vedere in TV stasera, lunedì 1 dicembre 2025? Il bell'attore turco interpreta S...