Elisa di Rivombrosa in streaming: il nuovo canale dedicato alla fiction è gratis per tutti

Sul portale di streaming gratuito di Paramount arriva un canale dedicato alla serie cult dei primi 2000 con Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Da oggi, 26 novembre, arriva su Pluto TV una fiction che ha fatto la storia della televisione Italia ed è diventata un vero cult, Elisa di Rivombrosa, con una giovanissima Vittoria Puccini. Un intero canale dedicato alla serie con Alessandro Preziosi, Luca Ward, Jane Alexander e Kaspar Capparoni. Ecco tutto ciò che dovete sapere per recuperare una serie che ha saputo incantare generazioni di telespettatori.

Elisa di Rivombrosa dal 26 novembre gratis su Pluto TV

Ambientata nel Piemonte del Settecento, la storia segue la travolgente e travagliata vicenda d’amore tra Elisa Scalzi, giovane di umili origini, di grande bellezza e nobilità d’animo e il Conte Fabrizio Ristori, erede della tenuta di Rivombrosa, che si innamora della giovane Elisa. Il Conte lotterà per lei, sfidando le convenzioni sociali e l’opposizione della sua famiglia aristocratica. A fare da sfondo all’epica storia d’amore, meschini intrighi di corte e pericolosi complotti contro Re Carlo Emanuele III.

Un racconto appassionante interpretato da grandi volti del cinema italiano: da Vittoria Puccini nei panni di Elisa a Alessandro Preziosi in quelli del Conte Ristori, e ancora Luca Ward come duca Ottavio Ranieri, Jane Alexander in quelli della marchesa Lucrezia Van Necker-Beauville e Kaspar Capparoni a dare il volto al conte Giulio Drago.

Cos’è Pluto TV e come funziona

Pluto TV è il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) completamente gratuito di Paramount. Funziona come un misto tra televisione lineare e contenuti on demand. Offre canali tematici con palinsesti specifici e un catalogo di film e serie TV da guardare quando si vuole. La selezione conta grandi film e serie tv fruibili completamente senza costi, a patto di sopportare qualche interruzione pubblicitaria ogni tanto (in genere all’inizio e alla fine di ogni puntata/film). Per fruire del servizio occorre semplicemente registrarsi al portale, accessibile su smartphone e smart tv grazie all’app, oppure da pc tramite web browser.

Nel catalogo, aggiornato periodicamente, trovate grandi fiction italiane come Carabinieri, oppure contenuti internazionali come South Park, Il Banco Dei Pugni o Top Gear.

Guida TV

