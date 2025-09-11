Elisa, il concerto a San Siro con ospiti stellari: chi ci sarà e la scaletta di stasera L'artista, per la prima volta al Meazza di Milano, sarà su Canale 5 per celebrare la sua carriera: con lei Ligabue, Jovanotti, Giorgia, Cremonini e tanti altri.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Un concerto-evento strepitoso quello che Canale 5 manda in onda questa sera, giovedì 11 settembre 2025. Sulla rete ammiraglia di Mediaset, infatti, potremo vedere Elisa – San Siro, il live della cantante cresciuta a Monfalcone (GO), alla sua prima esibizione al Giuseppe Meazza. Uno show fortemente voluto dalla cantautrice, dove si ripercorreranno tutte le tappe della sua straordinaria carriera iniziata oltre 25 anni fa. Insieme a Elisa, sul palco milanese, anche tanto volti della musica italiana, amici e colleghi con cui l’artista ha condiviso duetti e vita: da Luciano Ligabue, a Giuliano Sangiorgi, passando per Dardust e molti altri.

Il concerto Elisa -San Siro: gli ospiti e la scaletta dei brani di stasera (11 settembre 2025)

Il 18 giugno scorso, allo stadio di San Siro, Elisa si è esibita di fronte a oltre 50mila persone. La sua prima volta a Meazza di Milano è stata un sold out, e per celebrare questo incredibile traguardo Canale 5, questa sera, manderà in onda l’intero concerto. Il live è una grande festa, un viaggio che abbraccia tutto il suo percorso: gli esordi internazionali, la svolta italiana, le sperimentazioni sonore e l’impegno sociale sempre più marcato. A rendere tutto ancora più unico, gli ospiti d’eccezione come Luciano Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Dardust, Lorenzo Jovanotti, Giorgia, Cesare Cremonini e altre sorprese.

Inoltre, l’evento è un altro tassello nella mission verso il rispetto per l’ambiente di Elisa: fare musica su larga scala rispettando il nostro Pianeta. Cuore dell’evento, infatti, l’equilibrio tra spettacolo e consapevolezza ambientale: produzione a impatto ridotto, materiali riciclabili, energia pulita e una campagna di sensibilizzazione promossa insieme a diverse realtà green.

La scaletta dei brani del concerto Elisa – San Siro su Canale 5

Gift

Labyrinth

Rainbow

Broken

Una poesia anche per te

Heaven Out of Hell

Dillo solo al buio

The Waves

Stay

Eppure sentire (un senso di te)

Noi siamo uno

A Prayer

Hallelujah

Promettimi

Anche fragile

Basta così (cover Negramaro, con Giuliano Sangiorgi)

Ti vorrei sollevare (con Giuliano Sangiorgi)

Almeno tu nell’universo

A tempo perso / It Is What It Is / Cure Me / Neon – Le Ali

Sesso debole

Dancing

Se piovesse il tuo nome (con Dardust)

Seta (con Dardust)

Palla al centro (con Jovanotti)

Le tasche piene di sassi (con Jovanotti & Cesare Cremonini)

Nonostante tutto (con Cesare Cremonini)

Luce (tramonti a nord est)

No Hero

L’anima vola

Di sole e d’azzurro (con Giorgia)

La cura per me (con Giorgia)

Together (con Giorgia)

Gli ostacoli del cuore (con Ligabue)

A modo tuo (con Ligabue)

O forse sei tu

Qualcosa che non c’è

