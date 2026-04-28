Elisa infiamma il Forum di Milano e lancia un (forte) messaggio in ‘FOMO 2’: “Ci vogliono deboli e stupidi” Sold out al concerto a Milano, dove la cantante ha presentato alcuni inediti con messaggi importanti, arrivati dritti come un pugno allo stomaco.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Il grande ritorno di Elisa all’Unipol Forum di Milano, nella serata del 27 aprile 2026, non è stato un semplice concerto ma uno spettacolo intenso, stratificato e ricco di spunti preziosi per un pubblico chiamato a godere della musica ma anche a riflettere. Davanti a un palazzetto gremito, la cantante ha costruito un viaggio musicale che ha attraversato quasi trent’anni di carriera, alternando grandi classici a brani ancora inediti e dai messaggi molto forti. Ecco tutti i dettagli.

Elisa, sold out a Milano per il tour Elisa Palasport Live 2026

Lo show di Elisa a Milano, organizzato in occasione del suo tour Elisa Palasport Live 2026, ha proposto una scaletta ricca e articolata, che è riuscita a spaziare in maniera perfetta tra le diverse anime artistiche di Elisa. Non sono mancati momenti sorprendenti, come la cover di Zombie dei Cranberries e un medley che ha ripercorso alcune delle sue sonorità più sperimentali.

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Così come i brani simbolo di Elisa: Luce (tramonti a nord est), Eppure sentire (un senso di te), O forse sei tu, L’anima vola, Stay, Labyrinth e Heaven Out of Hell, fino a pezzi più recenti e ancora inediti perché contenuti nel nuovo album che uscirà prossimamente. Brani come Amore è e FOMO 2, attraverso i quali la cantante ha voluto mandare al suo pubblico messaggi molto importanti.

Elisa, il testo di FOMO 2 è un pugno allo stomaco

"Ascoltate attentamente le parole di questo nuovo brano, stiamo lavorando con Dardust a nuova musica, perché sono molto importanti", ha detto Elisa presentando proprio l’inedito FOMO 2 (acronimo di Fear of Missing Out, ovvero "paura di essere tagliati fuori"). Il testo di questo brano è infatti una vera e propria denuncia sociale che vale la pena ascoltare. Le parole della canzone colpiscono per la loro crudezza e per i temi trattati: dalla precarietà economica ("qualcuno a fine mese non ci arriverà") alla dipendenza dal gioco, fino all’alienazione digitale e alla riduzione dell’individuo a semplice numero.

Particolarmente potente è il passaggio in cui Elisa fotografa una società sempre più anestetizzata, dove tutto è immediato, automatico, superficiale: "Ordina con un click", "Siamo dei numeri", "Hikikomori". Un mondo in cui, come suggerisce il ritornello, "Ci vogliono deboli. Ci vogliono stupidi", incapaci di reagire e sempre più isolati. Un brano che invita a risvegliarsi, a prendere coscienza di un presente che rischia di sfuggire di mano. E dal palco del Forum, questo messaggio è arrivato forte e diretto allo stomaco del pubblico.

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