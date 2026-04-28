Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Elisa infiamma il Forum di Milano e lancia un (forte) messaggio in ‘FOMO 2’: “Ci vogliono deboli e stupidi”

Sold out al concerto a Milano, dove la cantante ha presentato alcuni inediti con messaggi importanti, arrivati dritti come un pugno allo stomaco.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Il grande ritorno di Elisa all’Unipol Forum di Milano, nella serata del 27 aprile 2026, non è stato un semplice concerto ma uno spettacolo intenso, stratificato e ricco di spunti preziosi per un pubblico chiamato a godere della musica ma anche a riflettere. Davanti a un palazzetto gremito, la cantante ha costruito un viaggio musicale che ha attraversato quasi trent’anni di carriera, alternando grandi classici a brani ancora inediti e dai messaggi molto forti. Ecco tutti i dettagli.

Elisa, sold out a Milano per il tour Elisa Palasport Live 2026

Lo show di Elisa a Milano, organizzato in occasione del suo tour Elisa Palasport Live 2026, ha proposto una scaletta ricca e articolata, che è riuscita a spaziare in maniera perfetta tra le diverse anime artistiche di Elisa. Non sono mancati momenti sorprendenti, come la cover di Zombie dei Cranberries e un medley che ha ripercorso alcune delle sue sonorità più sperimentali.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Così come i brani simbolo di Elisa: Luce (tramonti a nord est), Eppure sentire (un senso di te), O forse sei tu, L’anima vola, Stay, Labyrinth e Heaven Out of Hell, fino a pezzi più recenti e ancora inediti perché contenuti nel nuovo album che uscirà prossimamente. Brani come Amore è e FOMO 2, attraverso i quali la cantante ha voluto mandare al suo pubblico messaggi molto importanti.

Elisa, il testo di FOMO 2 è un pugno allo stomaco

"Ascoltate attentamente le parole di questo nuovo brano, stiamo lavorando con Dardust a nuova musica, perché sono molto importanti", ha detto Elisa presentando proprio l’inedito FOMO 2 (acronimo di Fear of Missing Out, ovvero "paura di essere tagliati fuori"). Il testo di questo brano è infatti una vera e propria denuncia sociale che vale la pena ascoltare. Le parole della canzone colpiscono per la loro crudezza e per i temi trattati: dalla precarietà economica ("qualcuno a fine mese non ci arriverà") alla dipendenza dal gioco, fino all’alienazione digitale e alla riduzione dell’individuo a semplice numero.

Particolarmente potente è il passaggio in cui Elisa fotografa una società sempre più anestetizzata, dove tutto è immediato, automatico, superficiale: "Ordina con un click", "Siamo dei numeri", "Hikikomori". Un mondo in cui, come suggerisce il ritornello, "Ci vogliono deboli. Ci vogliono stupidi", incapaci di reagire e sempre più isolati. Un brano che invita a risvegliarsi, a prendere coscienza di un presente che rischia di sfuggire di mano. E dal palco del Forum, questo messaggio è arrivato forte e diretto allo stomaco del pubblico.

Potrebbe interessarti anche

Blanco, il nuovo singolo con Elisa

Elisa e Blanco, il nuovo singolo 'Ricordi' e il duetto che spiazza tutti (e diventerà una hit): "Come uno schiaffo"

Dopo la collaborazione con Gianluca Grignani è uscito un nuovo brano che promette di...
Elisa Isoardi

Elisa Isoardi, la svolta è doppia: l’eredità di Caterina Balivo e riappare l’ex Di Paolo. Cosa succede

La conduttrice si prepara a prendere le redini del daytime pomeridiano di Rai 1 al p...
Frankie hi-nrg

Il nuovo album di Frankie hi-nrg è un salto nel vuoto ma col paracadute (anche senza Quelli che benpensano). Recensione di Voce e Batteria

Frankie hi-nrg rilegge i suoi brani storici e apparecchia la tavola con gli amici: d...
Annalisa

Annalisa 'distrugge' Sanremo, “Canzone estiva” travolge Sayf e Samurai Jay: i numeri del boom eccezionale

Un sorpasso che sa di rivincita: la nuova hit dell’artista ligure mette in pausa tut...
Giorgia

Giorgia (da record) 'infiamma' l'Italia, in arrivo un tour estivo e un epico finale: biglietti e date

Dopo 19 date sold out nei palasport e oltre 200.000 biglietti venduti, l'immensa Gio...
Concerti primavera 2026

Musica dal vivo, tutti i concerti della primavera 2026: Rosalia, i Metallica e tutti i reduci di Sanremo pronti a dare spettacolo

La bella stagione riporta la musica live al centro della scena: da Eros, passando pe...
Amici - Maria De Filippi

Serale Amici 25, Maria De Filippi ribalta la giuria: “Elisa e Gigi D’Alessio”, il retroscena

Stando agli ultimi rumor i due cantanti sarebbero i nuovi giudici: calano le quotazi...
Rai 1 - Elisa Isoardi

Rai 1, Caterina Balivo senza erede: Elisa Isoardi beffata. Salta il nuovo programma estivo (e Mediaset festeggia)

Saltano i piani del direttore daytime Rai per il pomeriggio estivo: il nuovo program...
Arisa - Sanremo 2026

Sanremo 2027, Arisa fa dietrofront su Stefano De Martino: “Non posso essere contro”. E gli manda un messaggio (sorprendente)

La cantante ha chiarito la sua posizione riguardo il nuovo conduttore e direttore ar...

Salute

Malattia del sangue

Come affrontare la mielofibrosi che colpisce il midollo osseo

LEGGI

Personaggi

Elisa Di Eusanio

Elisa Di Eusanio
Elisa Maino

Elisa Maino
Martina Miliddi

Simone Milani
Nino D'Angelo

Nino D’Angelo

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963