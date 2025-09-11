Elisa, chi è il marito Andrea Rigonat. Il lavoro in coppia, due figli e la nuova vita in luogo paradisiaco
La cantante è sposata dal 2015 con il chitarrista e produttore. Sono diventati genitori nel 2009 e nel 2013, e pare si siano trasferiti in Friuli in un'oasi di pace.
Protagonista questa sera di un concerto imperdibile, su Canale 5, Elisa Toffoli è da oltre 20 anni al centro della scena musicale italiana. La cantante è sposata dal 2015 con Andrea Rigonat, musicista come lei e a lungo collaboratore. Insieme hanno avuto due figli, Emma Cecile e Sebastian. E dopo aver vissuto a Milano hanno deciso di trasferirsi nel verde, in un’oasi di pace in Friuli. Vediamo qui sotto tutti i particolari.
Elisa, l’amore e la carriera al fianco di Andrea Rigonat
Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si sono conosciuti nel lontano 1995, su un palcoscenico, quando però il musicista era impegnato in un’altra relazione. Poi l’amore ha preso ufficialmente il via nel 2008, ed è stata la stessa Elisa, in un’intervista a Vanity Fair, a raccontare le circostanze ‘peculiari’ del primo incontro: "Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. Per fortuna ero ricambiata. E da allora non ci siamo più lasciati…Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora".
Sette anni dopo, nel 2015, è arrivato il matrimonio. Nel frattempo Elisa e Andrea hanno costruito una famiglia insieme, diventando genitori di due splendidi figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nel 2013. E al di là della sfera privata, la cantante e il musicista hanno continuato a collaborare assiduamente anche sul lavoro (al momento lui è lead guitarist nella band di Elisa). "L’animo di Andrea è qualcosa di incredibile e puro", ha raccontato ancora Elisa, "sta molto lì, nella mia ammirazione per la sua integrità, il seme di questo sentimento".
Dopo anni trascorsi a Milano, Elisa e Andrea si sono a quanto pare trasferiti lontano dal cemento della città. Al momento vivono in una splendida casa di campagna, in Friuli (terra d’origine della cantante). Una sorta di oasi di pace in mezzo al verde, dove Elisa si è anche presa una pausa, nel 2023, per stare più tempo con la sua famiglia. "Mi fermo", aveva raccontato al Messaggero, "ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata. Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi. Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene".
Chi è il marito di Elisa Andrea Rigonat
Andrea Rigonat, marito della cantante Elisa Toffoli, è un chitarrista e produttore musicale che ha lavorato nella sua carriera con artisti di altissimo livello: da Lauro Pausini a Tiziano Ferro, passando per Marco Mengoni e Giorgia. Nato nel 1976, Rigonat si è diplomato al conservatorio di Firenze nel 1993, per poi frequentare l’accademia musicale (dove ha incontrato proprio Elisa). In seguito, Andrea è diventano il chitarrista della band della cantante, ma ha partecipato anche a tournée di altri artisti famosi (tra cui Tiziano Ferro).
Il musicista è molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove condivide spesso momenti di vita quotidiana insieme alla moglie e ai figli. E ovviamente non mancano le dediche romantiche per la sua Elisa.
