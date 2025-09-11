Elisa e Cesare Cremonini: la coppia (imprevedibile) che fa sognare
Elisa, una notte magica a San Siro: tra ospiti speciali, scenografie spettacolari e un messaggio di pace. Lo speciale TV che conquista tutti.
Per Elisa il concerto dello scorso giugno a San Siro è stato un traguardo speciale: la prima volta nello stadio milanese, davanti a 54mila persone. Uno show che ora diventa uno speciale televisivo su Canale 5 e che ha segnato un momento unico nella sua carriera.
Elisa San Siro: un traguardo importante e l’attenzione all’ambiente
Sul palco l’artista ha ripercorso oltre trent’anni di musica, con una scaletta ricca e quasi tre ore di spettacolo. A colpire è stata la sua voce, capace di passare dalle ballate più intime alle hit più energiche, ma anche l’allestimento scenico: fiori giganti, luci e atmosfere ispirate alla natura, in linea con la sua attenzione all’ambiente. Per la prima volta lo stadio è stato alimentato da biofuel ricavato da scarti, una scelta che ha reso l’evento ancora più particolare.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Gli ospiti e lo spettacolo con Cesare Cremonini
Non sono mancati gli ospiti, tra cui Jovanotti, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Dardust e Ligabue. Ma uno dei momenti più intensi è stato l’arrivo di Cesare Cremonini. Con lui Elisa ha condiviso tre brani: "Le tasche piene di sassi" (insieme a Jovanotti), che ha fatto esplodere lo stadio in un coro unico, "Poetica", con un’atmosfera intima e intensa, e "Nonostante tutto", brano dal sapore estivo che ha aggiunto leggerezza e festa alla serata. L’intesa tra i due, tra voci e pianoforte, è stata tra i passaggi più applauditi, con il pubblico che ha partecipato dall’inizio alla fine.
Le sorprese durante il concerto
Tra le sorprese, anche una half pipe sul palco con skater in azione durante un medley più pop, a dimostrazione della voglia di Elisa di mischiare linguaggi diversi. Non è mancato neppure un gesto che ha fatto discutere: sul maxi-schermo è apparsa una bandiera palestinese con la scritta "Free Gaza", scelta dall’artista come messaggio di pace. Il gran finale è stato un crescendo di emozioni, da "Luce" a "Di sole e d’azzurro", fino a "Qualcosa che non c’è". Una chiusura perfetta per un debutto a San Siro che resterà nella memoria.
Potrebbe interessarti anche
Cesare Cremonini, vacanza d’amore con Caterina Licini: il feeling è ormai evidente
Continua la frequentazione tra il cantante e l’ex ballerina di Amici, attualmente in...
Stasera in tv (11 settembre), X Factor lancia la sfida alla cronaca di Milo Infante, Paolo Del Debbio e Corrado Formigli
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di giovedì 11 settembre 2025...
Tutti in Arena, Annalisa piange dopo il duetto con Elisa. Poi commuove con Giorgia: “Magico”
Annalisa commuove con parole d'affetto per Giorgia (con aneddoto emozionante), Elisa...
'Annalisa - Tutti in Arena', il concerto su Canale 5: scaletta, ospiti e il duetto che la farà crollare in lacrime
La camaleontica pop star Annalisa farà cantare tutti su Canale 5, con il concerto ev...
Alessandra Amoroso, parto segreto e annuncio: “Benvenuta Penelope”. Foto, dediche e l’affetto dei vip, da Annalisa a Jovanotti
Alessandra Amoroso ha dato alla luce la sua prima figlia, Penelope Maria. L’annuncio...
Alessandra Amoroso a Caracalla, il concerto-evento su Canale 5 (col pancione): ospiti, scaletta, chi canta
Questa sera andrà in onda sul quinto canale Mediaset lo show dell'ex concorrente di ...
Ignazio Boschetto, è nato il primo figlio del cantate de Il Volo: "A casa con il nostro piccolino"
Il tenore e la modella Michelle Bertolini sono diventati genitori del loro primogeni...
Fedez, Selvaggia Lucarelli risponde alle rime contro di lei ed Elodie: “Non fai neanche sold out”
La giornalista ha replicato al ‘dissing’ della scorsa settimana del rapper milanese,...