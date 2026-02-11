Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Elio racconta l'autismo del figlio Dante: "Lo Stato non esiste". E su Sanremo: "Baudo ci pressò per anni"

Il frontman di Elio e le Storie Tese ha parlato anche del suo ricordo del Festival: "Non ne avevamo nessuna intenzione" di andarci.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Elio racconta l'autismo del figlio Dante
iPa

Stefano Elio Belisari, voce storica degli Elio e le Storie Tese, torna a parlare con passione e schiettezza di un tema profondo e personale: l’autismo di suo figlio Dante e la necessità di un cambio di prospettiva nella società italiana. Il grande pubblico lo conosce per il suo ruolo di frontman di una delle band italiane più irriverenti e originali, ma Elio negli ultimi anni ha trasformato la propria fama in uno strumento di sensibilizzazione su una realtà spesso trascurata, che non solo riguarda suo figlio, oggi adolescente, ma milioni di famiglie e i loro ragazzi e ragazze:

"Mi sono accorto della quantità impressionante di persone con il mio stesso problema ma senza i mezzi che ho io per affrontarli. Lo Stato non esiste e scarica tutto addosso alle famiglie".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Nella sua intervista al Corriere, il cantante ha raccontato ancora una volta la sua esperienza di genitore che lo ha spinto a testimoniare con sincerità su quanto sia difficile affrontare ogni giorno questa condizione, sia a livello familiare sia sul fronte delle istituzioni. Ma ha anche ricordato l’esperienza al Festival di Sanremo con Elio e le Storie Tese, quando Pippo Baudo li inseguì per due anni prima di riuscire a farli salire sul palco dell’Ariston nel 1996 con ‘La terra dei cachi‘, brano che conquistò il secondo posto e il Premio della Critica ‘Mia Martini‘.

Elio, il ricordo di Sanremo 1996: "Non ne avevamo nessuna intenzione"

Nella sua intervista al Corriere, Elio ha ricordato anche la sua esperienza al Festival di Sanremo, quando debuttò sul palco dell’Ariston con Elio e le Storie Tese e La terra dei cachi: "Baudo ci pressava da almeno due anni. Non ne avevamo nessuna intenzione. Ma, alla fine cedemmo e ci dicemmo "Andiamoci con un pezzo bruttissimo" e decidemmo di fare la parodia dell’artista impegnato, mettendo insieme tutta una serie di luoghi comuni che sembrava impossibile fraintendere".

Nel suo racconto Elio parla anche di come quell’esibizione, che gli valse il secondo posto, li portò alla fama: "Fino al giorno prima non ci riconosceva nessuno. Dopo la prima esibizione vidi le signore al super che mi guardavano come mai prima". Poi, una riflessione proprio sul brano sanremese, ancora molto attuale: "Forse aggiornerei un po’ i titoli, parlerei magari della famiglia nel bosco, tutte queste cose che infiammano le persone per 5 minuti e poi si passa come degli scemi ad altro. Sì, mi sembra che non sia cambiato veramente niente".

Potrebbe interessarti anche

Tony Pitony - Elio e le Storie Tese

Tony Pitony 'smascherato' da Elio e le storie tese: la bordata sul travestimento da Elvis (13 anni prima)

La band simbolo del rock demenziale italiano ha scherzato sulla ‘trovata’ del cantan...
Pippo Baudo

Sanremo 2026, mistero sulla statua di Pippo Baudo e il silenzio dagli eredi: parla l'assistente

Una svolta inattesa raccontata in diretta a La Volta Buona: la discussione sulla sta...
Rosario Fiorello e Silvia Toffanin

Fiorello ‘sgancia’ lo scoop (clamoroso) su Sanremo 2026, ma Carlo Conti lo smentisce in diretta: cosa è successo

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha provato a chiedere conferm...
Grazia Di Michele e Caterina Balivo

Sanremo, Grazia Di Michele svela perché andò malissimo: "Colpa di Renato Zero, ci vennero a cercare ovunque"

Tra fischi clamorosi e retroscena mai raccontati prima, la cantante rivela a La volt...
laura pausini sanremo io canto 2

Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche

A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...
Amadeus

Amadeus-Rai, ritorno alla ‘Pippo Baudo’ (con retrocessione): il retroscena e l’addio al Nove

Le ultime indiscrezioni vorrebbero l'ex direttore artistico di Sanremo in trattativa...
Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi: la fidanzata Lucia, il figlio desiderato e la lite con Fedez e Orietta Berti

Dalla nuova fidanzata al sogno di diventare padre, passando per la rottura con Fedez...
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, il ricordo di Pippo Baudo a Verissimo: "Ci siamo sposati esattamente 40 anni fa, mi manca molto"

La soprano ospite di Silvia Toffanin il giorno del suo 80esimo compleanno si raccont...
Albano Carrisi - Carlo Conti

Sanremo 2026, la rabbia di Al Bano: "Non devono farti passare per cogl**ne”, perché ce l'ha con Carlo Conti

Il cantante salentino si è scagliato contro il conduttore del Festival e Amadeus: “N...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Tony Renis

Tony Renis
Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi
Malika Ayane

Malika Ayane
Paolo Carta

Paolo Carta

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963