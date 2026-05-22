Altro che "Iddu": Elio Germano ha un’altra vita, lontana dal cinema. Ecco dove si sfoga quando non è sul set
In Iddu lo vediamo sparire nei panni del latitante Matteo, ma fuori dallo schermo riappare come Elio Jazz sui palchi di periferia
In Iddu c’è un dettaglio che colpisce subito: il modo in cui Elio Germano cambia ritmo ogni volta che va in scena. Ha quella capacità di spostare l’aria attorno a sé, come se il personaggio di Matteo – liberamente, e fortemente, ispirato a Messina Denaro anche se nel film non viene mai esplicitato – gli entrasse nelle ossa. È una cosa che gli riesce da anni, e ogni volta sembra diversa: basta guardarlo quando attraversa la fragilità di Leopardi ne Il giovane favoloso (2014), quando dà corpo alla furia creativa di Ligabue in Volevo nascondermi (2020) o quando porta sullo schermo la vita dura dell’operaio di La nostra vita (2010), ruolo che gli è valso il premio di miglior attore al Festival di Cannes. Quello che molti ignorano è che questa intensità ha radici in un percorso parallelo, cresciuto lontano dai set, dentro sale prove e su palchi di periferia: il rap.
La doppia vita di Elio Germano
Alla fine degli anni ’90, insieme a Johnny Para e Matt Plug, dà vita a Bestierare, un trio romano che si muove tra piccoli locali, centri sociali, spazi dove la musica conta più dell’immagine. Lì Germano si fa chiamare Elio Jazz e cambia postura, tono, voce. Il linguaggio è diretto, con un’energia che non passa attraverso la finzione perchè può parlare in prima persona, con una libertà che il cinema concede solo a tratti.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Quattro album che raccontano un’altra Italia
Nel 2008 escono Come un animale e Precario. Due dischi che raccontano un’Italia piena di fratture, con un’attenzione particolare al lavoro, alla precarietà, alle contraddizioni quotidiane. Poi arrivano Per uscire premi Icsilon nel 2013 e Tutto sommato nel 2019. Quattro album costruiti con cura, senza scorciatoie. Dentro Tutto sommato c’è anche Alta resistenza, un brano legato alla lotta No Tav, un impegno sociale che attraversa tutta la sua carriera.
Due mondi che si sfiorano senza mai toccarsi
La cosa sorprendente, osservando il percorso di Germano, è il salto continuo tra due ambienti che non potrebbero essere più lontani. Un giorno lo vedi sul palco dei David di Donatello in smoking a ritirare l’ennesimo premio davanti a una sala gremita; il giorno dopo magari è a esibirsi in un circolo della provincia di Bergamo davanti a un centinaio di fan che conoscono a memoria i pezzi dei Bestierare. È questo scarto a raccontarlo meglio di qualsiasi intervista: da una parte il cinema con le sue luci, dall’altra una musica che vive di vicinanza, di sudore e spazi stretti.
Guardare Iddu per capire meglio Germano
Iddu diventa l’occasione perfetta per osservare la doppia natura di un artista che sfugge alle etichette, che cambia pelle quando serve ma che tiene sempre aperto uno spazio dove può essere se stesso insieme ai suoi amici di sempre, senza sovrastrutture. Chi ha visto un live dei Bestierare lo sa bene, il modo di stare sul palco di Elio Jazz è diverso: più istintivo, più vicino al pubblico, più fisico. Quando rappa, Germano lascia da parte i personaggi e si muove con una sincerità che sorprende chi lo conosce solo attraverso i film.
Potrebbe interessarti anche
Maria Chiara Giannetta, un amore in crisi e il 'no' alla maternità: la nuova storia al cinema spacca il pubblico
Diretta da Daniele Luchetti, l'attrice veste i panni di una donna indipendente e ref...
I film in TV stasera: la coppia Germano-Servillo contro i dinosauri di Jurassic World
Dal kolossal Jurassic World su Italia 1 al crime d’autore Iddu - L’ultimo Padrino su...
Stasera in tv: la musica con Fiorella Mannoia o il finale di La forza di una donna?
Cosa vedere stasera in tv? Volley Italia‑Serbia su Sky Sport 1 e l’assalto alla Casa...
Stasera in tv (25 aprile), Carlucci contro De Filippi: Canzonissima sfida Amici mentre Elio Germano racconta Berlinguer
Cosa vedere stasera in tv? The Rookie (Rai 2) tra azione e riscatto, Pechino Express...
Erick Panini, abbandonato sui gradini di una chiesa a Rio ora astro nascente del rap: "Tiziano Ferro e Blanco mi hanno aiutato." Intervista
Il cantautore rap nato a Rio e cresciuto a Reggio Emilia racconta la sua rinascita, ...
Miriam Leone, quella voglia (disperata) di un bambino: cosa succede
Questa sera, martedì 28 aprile 2026, l'ex Miss Italia è una 40enne alla ricerca di u...
Mel Gibson, il suo cult di fantascienza che pochi ricordano: un gioiello imperdibile con un giovanissimo Joaquin Phoenix
Dalle novità e i blockbuster in chiaro come Geostorm su Italia 1 e Lapponia I love i...
Cannes 2026, il programma completo del 16 maggio tra film in concorso e ospiti da urlo: Scarlett Johansson attesissima
Una giornata centrale a Cannes 2026 tra grandi autori in concorso, nuove voci in Un ...