Elio mette da parte la musica e finisce dietro la macchina da presa: la storia racconta una ‘crepa’ che conosce da vicino. Ecco quale A novembre iniziano le riprese del primo film diretto dal cantante Elio, una commedia ispirata alla quotidianità delle famiglie con ragazzi autistici.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Elio, di Elio e Le Storie Tese, si prepara a una nuova sfida artistica. A novembre inizieranno le riprese de La Crepa, il suo esordio alla regia cinematografica, una commedia dai toni pungenti che porta sul grande schermo la quotidianità delle famiglie con ragazzi autistici. Il progetto riunisce un cast ricco di volti noti e, al centro del film, c’è anche l’esperienza di PizzAut, con la partecipazione di alcuni dei suoi ragazzi e del fondatore Nico Acampora. Tutti i dettagli, di seguito.

Stefano Belisari di Elio e le Storie Tese debutta al cinema con La Crepa

Come riportato da Ansa, Stefano Belisari, in arte Elio, debutterà alla regia cinematografica con La Crepa, commedia scritta insieme a Piero Bodrato e dedicata alla quotidianità delle famiglie con ragazzi autistici. Le riprese prenderanno il via a novembre e il cast comprenderà, oltre allo stesso Elio, Pietro Sermonti, Cochi Ponzoni, Galatea Bellugi, Donatella Finocchiaro, Margherita Vicario, Geppi Cucciari e Paolo Rossi. Il progetto sarà prodotto da Tempesta e Rai Cinema, in coproduzione con Cinédokké, e distribuito da 01 Distribution. Elio, da tempo impegnato sul tema dell’autismo, spiega: "L’obiettivo ambizioso è raccontare l’autismo nella sua quotidianità, fatta di fatica, di difficoltà, ma anche di gioia. Non sarà facile, ma potrò contare sull’aiuto di una squadra di bravissimi attori e dei ragazzi di PizzAut".

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Il coinvolgimento di PizzAut nel film La Crepa

Un elemento centrale del film sarà proprio la collaborazione con PizzAut, realtà fondata da Nico Acampora per favorire l’inserimento lavorativo delle persone autistiche. Alcuni dei ragazzi coinvolti nel progetto parteciperanno direttamente al film come attori, insieme allo stesso Acampora. I produttori Carlo Cresto-Dina e Manuela Melissano sottolineano l’importanza di una rappresentazione autenticamente inclusiva: "Per noi è fondamentale produrre un film inclusivo – è ormai inaccettabile vedere ruoli di persone neurodivergenti, interpretati solamente da attori neurotipici. Non ci interessa fare un film su PizzAut, ma realizzarlo con loro".

Elio: "Parlo dell’autismo di mio figlio perché lo Stato non esiste"

Elio ha trasformato la propria esperienza di genitore in una battaglia civile cruciale. Da quando ha reso pubblica la diagnosi del figlio Dante, l’artista si è fatto portavoce di centinaia di migliaia di famiglie italiane spesso lasciate sole dalle istituzioni. Mesi fa, in un’intervista al Corriere della Sera, Belisari ha spiegato perché ha scelto di parlare di autismo in pubblico: "Mi sono accorto della quantità impressionante di persone con il mio stesso problema ma senza i mezzi che ho io per affrontarli. Lo Stato non esiste e scarica tutto addosso alle famiglie." Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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