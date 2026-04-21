Elettra Lambroghini, il ritorno a Belve di cui non avevamo bisogno: che senso ha ripetere l'interrogazione? Dubbi anche su Francesca Fagnani La cantante torna nello studio di Francesca Fagnani: ma quanto può essere imprevedibile un'intervista quando la prima "prima volta" è già stata scritta e cancellata?

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l ritorno di Elettra Lamborghini a Belve è un caso raro di "secondo debutto" nel talk più imprevedibile della tv italiana.

Elettra Lamborghini vs Francesca Fagnani, il no alla liberatoria

Dopo la registrazione del 2022 mai andata in onda per la mancata liberatoria e per le richieste di revisione del montaggio, la sua nuova partecipazione riapre una domanda che va oltre il gossip: cosa succede quando un’intervista che non è mai esistita ufficialmente torna a esistere anni dopo? Belve funziona su un equilibrio quasi fragile: la spontaneità. Le domande di Francesca Fagnani non concedono appigli, e la forza del format sta proprio nella reazione istintiva, non filtrata, degli ospiti.

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Ma una seconda volta cambia inevitabilmente le regole del gioco. Non si entra più nel territorio dell’ignoto, ma in quello della memoria: si sa cosa può succedere, si conosce il rischio e il terreno. Nel 2022, la puntata si fermò prima della messa in onda. Oggi si riparte da lì, ma con un contesto completamente diverso. E resta una domanda che attraversa tutto il caso: si tratta di un confronto finalmente compiuto, o di una versione più controllata di qualcosa che, per definizione, dovrebbe restare imprevedibile?

Il video di Giusy Palombo.

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