Elettra Lamborghini, la foto con la mascherina che preoccupa i fan: “Non posso più cantare”. Cosa è successo Elettra Lamborghini mostra l’aerosol sui social e racconta di aver perso la voce dopo giorni intensi tra tour e tv. Fan preoccupati per le sue condizioni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé sui social, ma questa volta non per un nuovo look o un’esibizione, bensì per un momento di evidente stanchezza fisica. La cantante ha infatti condiviso alcune storie in cui appare alle prese con un aerosol, segno che la sua voce è stata messa duramente alla prova negli ultimi giorni. Tra impegni televisivi, concerti e continui spostamenti, la pressione sembra aver avuto un impatto diretto sulle sue corde vocali. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan, che hanno subito espresso preoccupazione. Il tono ironico e diretto con cui Elettra racconta la situazione non nasconde però una certa fatica reale, accumulata nel tempo. Una condizione che riaccende l’attenzione sul ritmo serrato che spesso accompagna la vita degli artisti in tournée.

Voce affaticata e social: il racconto di Elettra Lamborghini

Negli ultimi giorni Elettra Lamborghini ha mostrato sui social di stare ricorrendo all’aerosol per cercare sollievo a un problema vocale che la sta limitando molto. Nelle sue storie ha spiegato, con il solito tono ironico ma evidente stanchezza, di essere stata "colpita" da giorni di forte stress alla voce, probabilmente aggravato anche da sbalzi di temperatura e colpi d’aria.

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La cantante ha raccontato di non riuscire praticamente più a parlare o cantare come vorrebbe, lasciando intendere quanto la situazione sia diventata complicata in un momento già ricco di impegni. Tra una battuta e l’altra, ha scherzato sul fatto di non sapere se riuscirà a "sopravvivere", segno di una stanchezza accumulata ma gestita con la sua consueta autoironia. Il post ha subito attirato l’attenzione dei follower, che hanno riempito i commenti di messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione.

Tra tour, TV e nuovi progetti: un’agenda senza pause

Il periodo che sta vivendo Elettra Lamborghini è infatti tra i più intensi degli ultimi anni. Tra esibizioni live, eventi musicali e ospitate televisive, la cantante è costantemente sotto pressione, senza vere pause rigenerative. A questo si aggiunge la sua futura presenza in televisione come giudice in uno dei programmi più seguiti del panorama italiano, un ruolo che la vedrà impegnata ulteriormente nei prossimi mesi.

Una mole di lavoro che, se da un lato conferma la sua centralità nello show business, dall’altro mette in evidenza i limiti fisici che anche gli artisti più energici possono raggiungere. Le sue storie social hanno mostrato proprio questo: la volontà di non fermarsi, ma anche la necessità di ascoltare il proprio corpo.

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