Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Elettra Lamborghini, la foto con la mascherina che preoccupa i fan: “Non posso più cantare”. Cosa è successo

Elettra Lamborghini mostra l’aerosol sui social e racconta di aver perso la voce dopo giorni intensi tra tour e tv. Fan preoccupati per le sue condizioni.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé sui social, ma questa volta non per un nuovo look o un’esibizione, bensì per un momento di evidente stanchezza fisica. La cantante ha infatti condiviso alcune storie in cui appare alle prese con un aerosol, segno che la sua voce è stata messa duramente alla prova negli ultimi giorni. Tra impegni televisivi, concerti e continui spostamenti, la pressione sembra aver avuto un impatto diretto sulle sue corde vocali. Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan, che hanno subito espresso preoccupazione. Il tono ironico e diretto con cui Elettra racconta la situazione non nasconde però una certa fatica reale, accumulata nel tempo. Una condizione che riaccende l’attenzione sul ritmo serrato che spesso accompagna la vita degli artisti in tournée.

Voce affaticata e social: il racconto di Elettra Lamborghini

Negli ultimi giorni Elettra Lamborghini ha mostrato sui social di stare ricorrendo all’aerosol per cercare sollievo a un problema vocale che la sta limitando molto. Nelle sue storie ha spiegato, con il solito tono ironico ma evidente stanchezza, di essere stata "colpita" da giorni di forte stress alla voce, probabilmente aggravato anche da sbalzi di temperatura e colpi d’aria.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La cantante ha raccontato di non riuscire praticamente più a parlare o cantare come vorrebbe, lasciando intendere quanto la situazione sia diventata complicata in un momento già ricco di impegni. Tra una battuta e l’altra, ha scherzato sul fatto di non sapere se riuscirà a "sopravvivere", segno di una stanchezza accumulata ma gestita con la sua consueta autoironia. Il post ha subito attirato l’attenzione dei follower, che hanno riempito i commenti di messaggi di sostegno e auguri di pronta guarigione.

Tra tour, TV e nuovi progetti: un’agenda senza pause

Il periodo che sta vivendo Elettra Lamborghini è infatti tra i più intensi degli ultimi anni. Tra esibizioni live, eventi musicali e ospitate televisive, la cantante è costantemente sotto pressione, senza vere pause rigenerative. A questo si aggiunge la sua futura presenza in televisione come giudice in uno dei programmi più seguiti del panorama italiano, un ruolo che la vedrà impegnata ulteriormente nei prossimi mesi.

Una mole di lavoro che, se da un lato conferma la sua centralità nello show business, dall’altro mette in evidenza i limiti fisici che anche gli artisti più energici possono raggiungere. Le sue storie social hanno mostrato proprio questo: la volontà di non fermarsi, ma anche la necessità di ascoltare il proprio corpo.

Potrebbe interessarti anche

Elettra Lamborghini

Tale e Quale Show, ribaltone di Carlo Conti: Lamborghini o Bianca Guaccero rivoluzionano la giuria. Chi viene escluso

Secondo le ultime voci, la cantante e il comico potrebbero sostituire due nomi del p...
Elettra Lamborghini all'Eurovision 2026

Eurovision 2026: Elettra Lamborghini troppo protagonista, ma sfortunatamente non è l'unica. Quando essere ovunque diventa un problema serio

Eurovision Song Contest 2026: la conduzione di Elettra Lamborghini e il commento dop...
Carlo Conti ed Elettra Lamborghini

Carlo Conti svela il futuro di Tale e Quale Show durante i Tim Summer Hits: l'annuncio ufficiale su Elettra Lamborghini. Cosa farà

Dopo una stagione televisiva senza soste, la cantante emiliana si prepara a una nuov...
Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini, non solo Eurovision: ‘prenota’ la hit dell’estate con 'Bam Bam Bambina' (un ritorno alle origini)

La cantante e conduttrice uscirà a breve con un nuovissimo singolo da spiaggia. Tra ...
Elettra Lamborghini all'Eurovision 2026

Elettra Lamborghini 'piglia tutto' e conquista Rai 1 conducendo un altro grande evento musicale: è lei il volto del momento

Tra musica popolare, contaminazioni moderne e una nuova conduzione, l’evento ideato ...
Elettra Lamborghini e Sal Da Vinci

Eurovision 2026, Elettra Lamborghini difende Sal Da Vinci dalle critiche sulla coreografia: "Mi fa impazzire, adoro"

La cantante, pronta al debutto come commentatrice dell’Eurovision Song Contest, pren...
Elettra Lamborghini e Romina Power

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci scatenata: "Elettra Lamborghini e Romina Power", il retroscena sul nuovo cast

Tra ritorni inattesi, trattative complicate e sogni quasi impossibili, la padrona di...
Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ieri e oggi, come è cambiata negli anni: il ‘ritocchino’ e com’è è dimagrita (drasticamente)

Dal seno rifatto al dimagrimento progressivo: Elettra Lamborghini racconta la verità...
Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini in ansia: "Non sento da un orecchio da due settimane", cosa è successo

A sorpresa, Elettra Lamborghini ha parlato sui social di un problema all'udito che l...

Cantine Amadei

Il modello d’impresa Made in Parma

Filiera corta, agricoltura biologica e digitale

LEGGI

Personaggi

luca parmitano chi è

Luca Parmitano
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Francesco De Gregori

Francesco De Gregori
Silvia Bonolis Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963