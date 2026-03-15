Elettra Lamborghini a Verissimo: "Voglio morire prima di mio marito: insieme da otto anni, sono volati. E tu?" Il siparietto con Silvia Toffanin La vulcanica cantante si racconta ospite del salotto della domenica di Canale 5 nella puntata del 15 marzo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Elettra Lamborghini, reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, si racconta ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 15 marzo.

"Sto cadendo un po’ a pezzi, dopo Sanremo sono provata", racconta la cantante, che torna sull’ossessione "festini bilaterali": "Non ho dormito benissimo ma nemmeno adesso perché la mia testa friccica per i tanti progetti, tante cose nuove. Bisogna fare, bisogna fare".

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Elettra Lamborghini: "Con l’età ho meno pazienza. I festini bilaterali? Ero disperata"

E aggiunge subito: "Su questa cosa dei festini bilaterali, non puoi capire la disperazione di quella notte. Più va avanti il tempo meno pazienza ho, e non ce la faccio a non dormire o a dormire male. Mi ha dato molto stress, ma con i tappi sentivo la vibrazione della discoteca attaccata al mio hotel"

Niente più vida loca dunque, per Elettra che, pur essendo sposata con un dj confessa: "Io non vado più in discoteca dopo mezzanotte, non ce la faccio. Il twerkino solo pomeridiano lo faccio ormai, ma dopo mezzanotte no!"

Svela poi che il Festival per lei, è stata una continua tentazione :"Sono tornata a dieta perché quella settimana ero circondata da cioccolata, nel mio hotel c’erano solo sponsor cioccolatini. Sanremo comunque è uno stress incredibile, ma io sto male se non sto nel fare cose, amo lo stress".

Elettra Lamborghini afferma infatti che, pur potendo permettersi, volendo, di non fare niente, per lei lavorare è molto importante: "Lavorare è un parolone nel mio caso", premette, e continua: "Sicuramente il mio è un lavoro privilegiato, io però mi faccio un cuculo così però io sono contenta, sono sempre con il sorriso sulle labbra, mi piace troppo quello che faccio".

Sugli inizi nei reality spiega: "Non rinnego niente, però ormai sono passati 10 anni".

"Come hanno preso in famiglia la sua decisione di lavorare nello spettacolo?" chiede Toffanin, e la risposta è diretta come un trano: "Io sono proprio cocciuta e molto ambiziosa, loro l’hanno percepito e si sono messi l’anima in pace. Se avessi un figlio e lo vedessi fare una cosa che ama, avrei vinto. La mia famiglia mi ha sempre fatto capire che il lavoro è importante, a me mi salva il lavoro, nella mia piramide il lavoro è al primo posto, oltre ai cavalli e a mio marito. Senza queste tre cose non posso vivere".

Poi parla del matrimonio con Afrojack e scatta un divertente siparietto con la Toffanin. "Sono otto anni che siamo sposati, ma a me sembra ieri, non so se è perché quando ti diverti il tempo vola. Tu quanto?" Chiede poi a bruciapelo alla conduttrice, che risponde: "25, purtroppo il tempo vola. Vuol dire che si sta bene però!" "25, ammazza!" commenta Lamborghini e Toffanin chiosa, mentre il pubblico applaude "Ma si, mi faccio un applauso".

Poi la confessione più seria di tutta la conversazione. Svela Elettra Lamborghini"Io sono in una fase in cui ho il timore che succeda qualcosa a qualcuno quindi spero di morire prima io di mio marito, o di qualcuno della mia famiglia. Il tempo va veramente veloce, c’ho un po’ paura. La mia psicologa mi ha sempre detto qui e ora, ma io non ci riesco, ho paura. Poi una volta che ho trovato la mia persona non riesco a pensare di stare senza".

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