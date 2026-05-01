Elettra Lamborghini in ansia: "Sorda da un orecchio da due settimane", perche può c'entrare anche Belve A sorpresa, Elettra Lamborghini ha parlato sui social di un problema all'udito che la sta tormentando, non è escluso possa esserci un legame con quanto accaduto a Belve

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

IPA

CONDIVIDI

Un imprevisto ha colpito Elettra Lamborghini, che si trova ora alle prese con un fastidio da combattere, che sta complicando non di poco le sue giornate. E’ stata lei stessa a raccontarlo attraverso una Instagram Story, a conferma di come lei non si ponga grandi problemi quando si tratta di svelare quello che le accade nella quotidianità, compresi alcune situazioni poco piacevoli (nella recente intervista a "Belve", ad esempio, non si è fatta alcuna remora nel descrivere la sua situazione a livello intimo).

Lo stile del suo racconto è ormai sempre lo stesso, lei dice le cose apertamente, condite dalla sua consueta ironia, cosa che è in grado evidentemente di strappare un sorriso a chi la ascolta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Elettra Lamborghini ha problemi di udito: il suo racconto

Chi conosce e segue Elettra Lamborghini da tempo sa come lei non si ponga grandi problemi quando si tratta di dire qualcosa che la riguarda, compresi eventuali eventi poco positivi. Questa volta la cantante si è lasciata andare a una confessione inaspettata, in merito a un problema di salute che si trova a fronteggiare da qualche giorno e che la sta preoccupando.

Il disturbo, la cui entità non è ancora nota, riguarda l’orecchio, cosa che non può che tenerla in ansia ben sapendo come sia l’organo in assoluto più importante per chi fa il suo lavoro.

"Non sento da un orecchio da due settimane", ha detto in una Instagram Story, provando addirittura a mettere in atto un possibile antidoto con una candela sulla base di alcune credenze popolari, che si è rivelato però poco efficace.

Analizzando meglio la situazione l’artista è però riuscita a comprendere quale sarebbe la causa del suo malessere: "Ho capito il mio disagio, ultimamente sono un po’ stressata e dormo male di notte, non mi era mai successo prima ma digrigno i denti. Sono tutta nervosa e ho notato questa cosa da un po’, da un mesetto o qualcosa di più. Ho sempre avuto dei problemi alla mandibola ma questo problema era andato via negli ultimi tre anni. Ma il problema che ho all’orecchio potrebbe dipendere proprio dalla mandibola. Perché nell’orecchio non ho niente, devo solo rilassare la mia mandibola. Sto anche pensando di fare iniezioni di botulino in modo tale che almeno mi rilasso un po'".

Non è escluso questo possa essere frutto anche di quanto accaduto in occasione della sua presenza nello studio di "Belve", Subito dopo la messa in onda dell’intervista, infatti, lei aveva confessato sui social di non essersi piaciuta per alcune sue esternazioni ritenute eccessive, frutto anche dello stress. A questo punto può essere che in quella fase il difetto che si è poi manifestato all’orecchio fosse alla fase iniziale. La trasmissione condotta da Francesca Fagnani non sembra portarle troppo fortuna, già un paio di anni fa, infatti, lei aveva accettato l’invito della giornalista, ma non aveva firmato la liberatoria, necessaria per consentire la messa in onda perché non aveva gradito del tutto quanto accaduto in studio.

Potrebbe interessarti anche