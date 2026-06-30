Elettra Lamborghini, dopo la tv sogna l'Eurovision: "Voglio andarci, anche senza Sanremo. Mi ero proposta per la Spagna" Dopo l’esperienza da conduttrice e il ritorno a Sanremo, la cantante guarda al futuro con un obiettivo preciso: partecipare all’Eurovision Song Contest, anche scegliendo percorsi alternativi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Elettra Lamborghini continua a dividersi con successo tra musica e televisione, ma c’è un obiettivo che, negli ultimi mesi, sembra essere diventato una vera e propria ossessione professionale. Dopo aver calcato il palco dell’Eurovision Song Contest nelle vesti di conduttrice e dopo il recente ritorno al Festival di Sanremo, la cantante non nasconde più la sua ambizione: partecipare alla competizione europea come artista in gara. Un desiderio che la stessa Elettra ha raccontato apertamente durante un’intervista a Radio Italia, lasciando intendere di essere pronta a tentare qualsiasi strada per raggiungere il risultato. L’Eurovision è ormai il suo grande traguardo dichiarato, un sogno che intende inseguire con determinazione e senza particolari limiti geografici.

Elettra Lamborghini e l’obiettivo dell’Eurovision Song Contest

La cantante ha spiegato con grande sincerità quanto sia forte la voglia di vivere l’esperienza da concorrente: "Certo che mi è venuta voglia di cantare all’Eurovision. Non me ne frega niente, io l’anno prossimo ci provo. Sto aspettando che mi mandino delle canzoni belle, che spacchino". Elettra non sembra interessata soltanto a partecipare attraverso il percorso tradizionale italiano, ma è disposta a valutare anche soluzioni alternative pur di arrivare sul palco europeo. La sua convinzione è chiara: prima o poi all’Eurovision ci arriverà: "Io sono una persona che quando si mette in testa una cosa continua a sbattere la testa fino a che non è riuscita a ottenerla. Io non demordo mai".

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Da Sanremo a San Marino

Tra le opzioni prese in considerazione c’è naturalmente il Festival di Sanremo, che rappresenta ancora una delle vetrine musicali più importanti del Paese. Tuttavia, la cantante guarda con interesse anche alla Repubblica di San Marino e alla selezione che sceglie il rappresentante del Titano per l’Eurovision. La cantante ha infatti dichiarato "Se non sarà con il Festival di Sanremo, sarà con San Marino, troverò sempre una via". Un’ipotesi che appare tutt’altro che remota. Elettra è stata ospite dell’edizione 2026 della manifestazione sammarinese e ha lasciato intendere di aver apprezzato particolarmente l’esperienza: "Forse l’anno prossimo vengo qua a gareggiare. Mi piace qui, mi sono trovata benissimo, ragazzi ci sto facendo un pensiero".

Il precedente tentativo con la Spagna

Non è la prima volta che la cantante valuta percorsi internazionali per raggiungere l’Eurovision. Lei stessa ha raccontato di aver preso in considerazione anche la possibilità di rappresentare la Spagna, Paese nel quale gode di una notevole popolarità grazie alle sue apparizioni televisive e alla sua attività artistica: "Due anni fa io avevo così voglia di andare all’Eurovision, che volevo andarci per la Spagna. Se voglio andare, ci vado!", ha raccontato. La determinazione sembra essere il vero motore della sua corsa verso la competizione europea. Tanto che la promessa fatta ai fan lascia poco spazio ai dubbi: "Se non è l’anno prossimo, sarà quello dopo ancora. Sappiate che arriverà il giorno che mi vedrete all’Eurovision!".

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