Elettra Lamborghini vuole Sanremo con De Martino (ma senza cantare): “Una sfida bellissima” La cantante ha parlato della possibilità di tornare sul palco del teatro Ariston nelle inedite vesti di co-conduttrice: prima c’è Tale e Quale show con Conti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Elettra Lamborghini sta conquistando la televisione italiana e non sembra intenzionata a fermarsi. Dopo le esperienze tra grandi show Rai e palcoscenici internazionali, infatti, la cantante si prepara a entrare nella giuria di Tale e Quale Show, ma guarda già oltre. Nel suo futuro c’è infatti un sogno chiamato Sanremo 2027: l’Ariston la affascina, ma più che la gara, oggi – come raccontato in un’ampia intervista al magazine Mio – sembra attirarla la possibilità di condurre il Festival, al fianco del nuovo direttore artistico Stefano De Martino. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Sanremo 2027, Elettra Lamborghini sogna e ‘chiama’ Stefano De Martino per il Festival

Elettra Lamborghini – come anticipato – guarda già al prossimo grande obiettivo televisivo: il Festival di Sanremo 2027. L’artista, che negli ultimi anni ha rafforzato sempre di più il proprio rapporto con il piccolo schermo, non nasconde il desiderio di approdare nuovamente sul palco del teatro Ariston. Incalzata su Sanremo 2027 in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, infatti, Elettra non si è nascosta: «Sì, assolutamente. È una cosa che mi piacerebbe fare. Se mi chiamano, io ci vado senza pensarci». Un’apertura netta, anche se "in questo momento non ho ancora il pezzo giusto. Vorrei arrivare con un brano davvero forte, che mi convinca completamente. Spero che i miei autori si mettano al lavoro perché al momento non c’è ancora quella canzone che definirei ‘bomba’. Di solito, però, i pezzi migliori arrivano verso settembre, quindi c’è ancora un po’ di tempo». La cantante, però, non sembra avere fretta di tornare in gara; oggi la tentazione più forte è quella di condurre, come ammesso quando le viene chiesto di scegliere tra gara e conduzione, il prossimo anno al fianco di Stefano De Martino: «Le dico la verità: forse, in questo momento, sarei ancora più felice di fare la conduttrice. Sarebbe una sfida bellissima»..

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Da Tale e Quale Show alla nuova sfida televisiva

Prima di pensare all’Ariston, tuttavia, Elettra Lamborghini è attesa da un altro importante appuntamento Rai: sarà infatti nella giuria della nuova edizione di Tale e Quale Show. Un nuovo ruolo nella squadra di Carlo Conti che affronta con entusiasmo: «La sto vivendo con grande entusiasmo. Sono molto tranquilla, ma soprattutto carichissima. Penso che ci divertiremo davvero tanto e, francamente, non vedo l’ora di iniziare questa esperienza». Sulla data precisa di partenza preferisce invece mantenere il riserbo: «Potrei anche saperla, ma non credo di poterla dire. Non vorrei fare spoiler. Posso dirvi che partirà a settembre, questo sì». Anche il cast, racconta, ha già acceso la sua curiosità: «Sono concorrenti importanti. Ci sono davvero dei nomi di livello e sono molto curiosa di vedere come se la caveranno. Non vedo l’ora di cominciare».

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