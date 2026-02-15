Elettra Lamborghini, a Sanremo 2026 con 'Voilà: testo e significato del brano bocciato ai pre-ascolti La cantante, già in gara nel 2020 e co-conduttrice nel 2025, torna in gara con un pezzo dall’energia pop ma che non conquista i giornalisti.

Inizia il conto alla rovescia per il debutto del 76esimo Festival di Sanremo. Dal prossimo 24 febbraio 2026, al teatro Ariston e in diretta su Rai 1, andrà infatti in scena la kermesse della musica italiana: cinque serate come di consuetudine, condotte da Carlo Conti e Laura Pausini, in cui vedremo e ascolteremo per la prima volta i brani dei 30 big in gara. Tra loro, alla sua seconda volta su quel palco, anche Elettra Lamborghini: la cantante partecipò già nel 2020 con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’, classificandosi ventunesima, per poi essere una delle co-conduttrici nel 2025. Questa volta, invece, gareggia con ‘Voilà‘, un pezzo che punta dritto all’energia pop, alla leggerezza e alla celebrazione della vita.

Voilà, il significato del brano di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026, e perché non è piaciuto

Dopo l’esperienza da co-conduttrice e la prima partecipazione da concorrente nel 2020, Elettra Lamborghini torna a calcare il celebre palco del Teatro Ariston a Sanremo 2026 con il nuovo brano Voilà. Secondo quanto raccontato dalla stessa Lamborghini durante le anteprime sulle piattaforme Rai e sui media, il brano è stato pensato e scritto proprio per lei: "Era da tanto che non ero così entusiasta di cantare un pezzo", aveva spiegato l’artista, sottolineando come lo abbia sentito immediatamente.

Voilà parla, con ironia e leggerezza, di "Un noto (o nota, chi lo sa) cantante italiano ed è la celebrazione della vita", e contiene parole-chiave evocative come ‘amarena‘, anticipate come piccolo indizio prima del ritornello. Il brano si presenta come un invito a "stare bene" e a lasciarsi andare alla musica, con un ritmo ballabile e un’immagine pop che accompagnano la canzone verso l’estate. È un testo che non vuole prendersi troppo sul serio, ma piuttosto regalare un momento di spensieratezza, tipico del repertorio estivo dell’artista.

In varie interviste, Elettra Lamborghini ha raccontato di aver vissuto una trasformazione personale dal debuttato all’Ariston nel 2020: "La differenza tra questo Sanremo e il mio Sanremo di cinque anni fa è che mi sento molto più pronta, molto più tranquilla… più matura e cresciuta". Il brano di questo 2026, però, non ha brillato ai pre ascolti da parte dei giornalisti: la stampa specializzata, infatti, ha visto reazioni contrastanti e diverse pagelle pubblicate dalle testate hanno assegnato voti bassi, apprezzando sì l’intento di creare un pezzo leggero e spensierato, ma la cui esecuzione — pur energica e ballabile — è stata prevedibile o poco innovativa.

Elettra Lamborghini, il testo di ‘Voilà’

Il testo della canzone ‘Voilà’ non è stato ancora reso pubblico.

(in aggiornamento)

