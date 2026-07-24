Elettra Lamborghini rivela la ‘regola degli otto giorni’ che tiene vivo l’amore (e il matrimonio) con Afrojack: cos’è
La cantante e il DJ olandese hanno svelato il loro segreto per essere ancora affiatati e innamorati a quasi sei anni dalle nozze
Ogni coppia duratura ha il suo ‘segreto’ ed Elettra Lamborghini e Afrojack hanno deciso di svelarlo. La cantante e il DJ olandese, infatti, si sono raccontati in un’intervista al portale People e hanno spiegato di essere imposti una regola per tenere sempre viva la fiamma del loro amore. Scopriamo cosa hanno detto e tutti i dettagli.
Elettra Lamborghini e Afrojack, la regola degli otto giorni: un patto semplice per non allontanarsi mai davvero
Ci sono relazioni che riescono a resistere ai ritmi frenetici del lavoro e agli impegni internazionali grazie a piccoli accorgimenti quotidiani. È il caso di Elettra Lamborghini e Afrojack, che a quasi sei anni dal matrimonio continuano a mostrarsi affiatati come agli inizi. In un’intervista rilasciata alla rivista People, infatti, la coppia ha raccontato quale sia uno dei pilastri della propria vita insieme: una regola precisa che impedisce loro di restare lontani troppo a lungo. I due hanno infatti stabilito di non trascorrere mai più di otto giorni separati, indipendentemente dagli impegni professionali che li portano spesso in paesi (se non continenti) diversi. "All’inizio avevamo stabilito un periodo massimo di lontananza di 12 giorni" ha raccontato Afrojack, "Ma poi abbiamo capito che non ce l’avremmo fatta e abbiamo deciso per 8 giorni". Allo scadere dell’ottavo giorno, quindi, la cantante e il DJ olandese trovano sempre il modo di incontrarsi. Nonostante una vita fatta di concerti, eventi e continui spostamenti, entrambi hanno inoltre spiegato di preferire la tranquillità della casa ai riflettori. Le loro serate ideali trascorrono tra film sul divano e puzzle, una passione condivisa che, come racconta con soddisfazione Afrojack, li ha portati a completarne ben due soltanto nell’ultimo mese.
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Dall’incontro nel 2018 alle nozze del 2020: la storia d’amore di Elettra
La relazione tra Elettra Lamborghini e Afrojack è iniziata nel 2018 grazie a un progetto professionale che li ha fatti incontrare. "Ci chiesero di fare insieme una canzone" ha ricordato il DJ olandese, all’anagrafe Nick Leonardus van de Wal. In quel momento, per lui, fu un vero e proprio colpo di fulmine: "Io mi sono innamorato subito di lei. E sono sicuro che anche lei si è innamorata subito di me. Da quel momento siamo diventati inseparabili". Un sentimento nato rapidamente e cresciuto nel tempo fino alla decisione di sposarsi nell’autunno del 2020. Pur conducendo carriere internazionali che li portano frequentemente lontano da casa, Elettra Lamborghini e Afrojack sembrano aver trovato un equilibrio fatto di dialogo e, soprattutto, di presenza reciproca.
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