Elettra Lamborghini brevetta 'Festini bilaterali': le notti insonni a Sanremo 2026 diventano un marchio Dopo aver fatto diventare la sua frase un vero e proprio tormentone, la cantante ha deciso di registrarla per poterla utilizzare anche a livello commerciale.

Elettra Lamborghini ha già dimostrato più volte di saper sorprendere i suoi tantissimi fan, e nelle ultime ore è riuscita a farlo di nuovo. La cantante è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2026, dove ha tenuto banco con i ‘festini bilaterali’ che non la facevano dormire di notte. Una frase diventata virale in pochissimo tempo e che, notizia delle ultime ore, Elettra avrebbe deciso di registrare come marchio per poterla utilizzare anche a livello commerciale: scopriamo tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, i ‘festini bilaterali’ diventano un marchio

Ebbene sì, gli ormai noti ‘festini bilaterali’ di Elettra Lamborghini, ovvero le varie feste organizzate a Sanremo attorno all’hotel dove alloggiava la cantante e che, di conseguenza, di notte non la facevano dormire, potranno presto essere utilizzati anche a livello commerciale. Dopo la fine di Sanremo 2026, Elettra ha infatti inviato la domanda all’Ufficio italiano brevetti per registrare ‘Festini bilaterali’ come marchio commerciale. In questo modo la cantante potrà utilizzare la sua frase-tormentone, a diritto esclusivo, per vari servizi e prodotti: dall’abbigliamento, ai cosmetici, passando per gadget, eventi di intrattenimento, dispositivi elettronici, musica digitale e molto altro.

Una vera e propria operazione di marketing che potrebbe rivelarsi il vero colpaccio dell’anno. L’ennesima dimostrazione della capacità di Elettra Lamborghini di vedere sempre e comunque il bicchiere mezzo pieno: dopo essere arrivata al 26esimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Voilà, Elettra non si è certo lasciata scoraggiare e ha trovato il modo per rendere comunque memorabile la sua presenza a Sanremo. Dopo tutto, passare qualche notte insonne, a causa degli iconici ‘Festini bilaterali’, pare che per la cantante sia stata una grande fortuna.

Elettra Lamborghini, la battaglia per registrare il suo nome

Questa in realtà non è nemmeno la prima volta che la frizzante Elettra Lamborghini si avvicina al mondo dei brevetti. Lo studio Mondial Marchi, in passato, aveva già assistito la cantante nella registrazione del suo nome come vero e proprio marchio commerciale. Richiesta che aveva portato Elettra a scontrarsi direttamente con il brand Automobili Lamborghini. Inizialmente la domanda della cantante non era stata accolta proprio a causa della notorietà del marchio automobilistico, ma a seguito di un ricorso del 2024 Elettra era poi riuscita per "giusto motivo" ad arrivare all’obbiettivo registrando il suo nome come marchio per poterlo sfruttare commercialmente e in maniera totalmente autonoma e libera rispetto al noto brand di auto.

