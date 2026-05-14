Elettra Lamborghini dopo l'Eurovision ‘prenota’ la hit dell’estate: ecco 'Bam Bam Bambina'. Significato e perché è un ritorno alle origini La cantante e conduttrice uscirà a breve con un nuovissimo singolo da spiaggia. Tra Sanremo, Eurovision e Canzonissima, questo è decisamente il suo momento. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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"Bam Bam Bambina" arriva nel momento perfetto per Elettra Lamborghini. La cantate è ormai ovunque, da Canzonissima all’Eurovision, e il suo nuovo singolo sembra costruito apposta per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2026. È un ritorno in pieno alle origini latine, con merengue, ritmo caraibico e un ritornello che punta chiaramente a entrare in testa al primo ascolto. Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, il ritorno alle origini con "Bam Bam Bambina"

"Bam Bam Bambina", il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, uscirà ufficialmente venerdì 22 maggio per Emi Records Italy / Universal Music Italia, e si presenta subito come la nuova ‘bomba estiva’ da manuale. Il brano mescola sonorità e ritmi caraibici, e va a pescare proprio in quell’immaginario latin che ha definito lo stile della cantante fin dalle origini.

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Insomma, è classico pezzo per le playlist da spiaggia: testo leggero e divertente, produzione iper‑ballabile e un ritornello che punta a far cantare chiunque, dal club alle storie di Instagram. È anche una risposta (molto netta) a chi dopo Sanremo l’aveva vista un po’ fuori fuoco rispetto alla sua comfort zone. Qui Elettra torna a fare Elettra, senza mezze misure e senza velleità troppo autoriali.

Il significato del nuovo brano di Elettra Lamborghini

Dietro la patina di leggerezza, però, c’è un testo che lei stessa definisce autobiografico. "Bam Bam Bambina è un inno alla libertà di essere come si vuole", racconta Elettra, spiegando che nel testo si rivede molto. La protagonista è una ragazza imperfetta, imprevedibile, accusata di comportarsi "da bambina" perché ribelle e difficile da gestire, ma proprio per questo profondamente indipendente.

L’idea centrale è che una donna possa contenere "tante moltitudini", sfaccettature e versioni di sé in un solo corpo: fragile e forte, ingenua e consapevole, ironica e serissima a seconda del momento. È un messaggio che incrocia perfettamente l’immagine pubblica di Elettra, spesso ridotta a personaggio sopra le righe ma in realtà capace di tenere insieme autoironia, successo, televisione e una carriera musicale che, numeri alla mano, parla da sola.

Sanremo, Eurovision e reality: l’anno d’oro di Elettra

"Bam Bam Bambina" arriva dopo Sanremo 2026, dove "Voilà" non ha brillato in classifica ma ha reso Elettra una delle protagoniste assolute sul piano mediatico tra siparietti, meme, tormentoni e i famosi "festini bilaterali" che hanno dettato l’agenda social e tv per giorni. Concluso il Festival, la Lamborghini si è presa la co‑conduzione dell’Eurovision Song Contest 2026 per la Rai, accanto a Gabriele Corsi. E domenica 11 maggio ha debuttato in prima serata su Rai 2 come padrona di casa del nuovo adventure game "The Unknown – Fino all’ultimo bivio", insieme a Gianluca Fubelli. A questo si aggiunge la presenza scoppiettante nel cast della nuova Canzonissima di Milly Carlucci su Rai 1, che ha contribuito a consolidare la sua immagine di regina del pop televisivo di questo periodo.

Insomma, quando "Bam Bam Bambina" arriverà sulle piattaforme e in radio, Elettra sarà già ovunque. Avrà appena finito di commentare l’Eurovision, sarà nel pieno del reality su Rai 2, e potrà dominare le classifiche da una posizione di assoluta sicurezza. Se non è questo il suo ‘annus mirabilis’, poco ci manca.

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