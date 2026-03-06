Elettra Lamborghini, scatta la polemica con una fan a Sanremo: “Non screditarmi per quattro like”. Cosa è successo
Nelle ultime ore, un video girato fuori dal teatro Ariston e i successivi commenti di una fan hanno scatenato sui social la risposta piccata della cantante.
Elettra Lamborghini è stata senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse del Festival di Sanremo 2026: dal grande successo del brano Voilà al tormentone dei ‘festini bilaterali’ che non l’hanno fatta dormire per diverse notti, la cantante ha portato all’Ariston una ventata di freschezza e allegria. Ora che tutto è finito, però, la frizzante Elettra Lamborghini si è ritrovata al centro di una polemica social che l’ha portata a discutere animatamente con una fan: ecco nel dettaglio cosa è successo.
Elettra Lamborghini, lite con una fan sui social: "Non screditarmi"
Nelle ultime ore, una fan di Elettra Lamborghini ha pubblicato su TikTok un video girato a Sanremo dove si vede la cantante uscire dal teatro Ariston con il suo staff, mentre i fan presenti all’esterno la chiamano a gran voce. La fan in questione ha dunque raccontato di aver chiamato Elettra più volte senza però ottenere da lei la minima risposta, sottolineando di essere rimasta delusa dalla sua poca disponibilità e dal suo atteggiamento. Il video è diventato virale in pochissimo tempo, scatenando poi ulteriori commenti abbastanza critici proprio nei confronti della cantante.
Davanti a questa polemica, Elettra Lamborghini ha dunque deciso di intervenire sui social per raccontare come sono andate le cose dal suo punto di vista, accusando la fan di aver cancellato i suoi precedenti commenti per screditarla ancora di più. "Inutile che cancelli i commenti per screditarmi. Ho già ribadito che io sono disponibilissima e se non dovessi esserlo, è per qualche seria ragione ed è evidente che non avevo sentito. Inoltre avevo già fatto le foto prima di entrare con tutti. Come vedi stavo cercando qualcuno perché era successa una cosa… quindi vedi di non screditarmi per quattro like", ha scritto Elettra.
Elettra Lamborghini, la foto con la fan e la minaccia di azioni legali
Nel rispondere alla polemica generata dalla fan, Elettra ha poi sottolineato la recente tendenza di molte persone di pubblicare sui social brevi stralci di video che possono dare un’immagine distorta e diversa da ciò che accade realmente, permettendo la creazione di narrazioni ben lontane dalla realtà. Sempre Elettra ha poi pubblicato una foto fatta proprio con la signora che ha innescato la polemica, a testimonianza del fatto che prima del video in questione si fosse in realtà fermata con tutti a fare foto e autografi.
"Intanto però se l’è fatta la foto! Ve lo dico per l’ennesima volta: non credete a quello che vedete sui social, la gente muore per i like, e per i follower. Farebbero di tutto", ha quindi aggiunto la cantante di Voilà minacciando anche di ricorrere alle vie legali. A seguire, non è mancata nemmeno la risposta della fan in questione: "Io non cancello i messaggi di TikTok anche perché io non sono nessuno. Elettra, cerchiamo di chiarire questa situazione nel bene e nel male. Mi trovo qui, come potete vedere stanno ancora smontando tutto. Qui è dove ho girato il video con Elettra Lamborghini, eravamo qui da due ore aspettandola perché siamo dei fan. Volevamo un saluto ma questo non è successo, c’era confusione e lo capisco. La foto? L’abbiamo scattata dopo".
