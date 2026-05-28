Elettra Lamborghini 'piglia tutto' e conquista Rai 1 conducendo un altro grande evento musicale: è lei il volto del momento Tra musica popolare, contaminazioni moderne e una nuova conduzione, l’evento ideato dal Maestro Enrico Melozzi si prepara a vivere l’edizione più ambiziosa di sempre.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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L’estate televisiva di Elettra Lamborghini continua a riempirsi di nuovi impegni e, dopo mesi trascorsi tra musica, prime serate e programmi televisivi, per la cantante arriva adesso una nuova sfida importante: sarà infatti lei a condurre La Notte dei Serpenti, il grande evento musicale dedicato alla tradizione e alla cultura abruzzese che negli ultimi anni è riuscito a trasformarsi in uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate italiana. La quarta edizione della manifestazione andrà in scena il prossimo 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, mentre la messa in onda televisiva è prevista per il 5 settembre in prima serata su Rai 1. Un salto significativo per il progetto ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, soprattutto dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni trasmesse su Rai 2.

La Notte dei Serpenti punta sempre più in grande con Elettra Lamborghini

Negli anni La Notte dei Serpenti è riuscita a costruire qualcosa che va oltre il semplice concerto televisivo. Il cuore della manifestazione resta infatti il recupero e la valorizzazione della tradizione musicale abruzzese, attraverso nuovi arrangiamenti, contaminazioni contemporanee e un racconto capace di parlare anche al pubblico più giovane. Lo scorso anno l’evento aveva raccolto oltre 30mila persone dal vivo, confermando una crescita ormai evidente sia sul territorio sia dal punto di vista televisivo. Non a caso, per questa nuova edizione si parla di uno spettacolo ancora più ambizioso, con una produzione più grande e un’impronta artistica destinata a mescolare linguaggi differenti. Melozzi ha spiegato chiaramente quale sarà la direzione dello show: "Mi interessa capire cosa succede quando il canto popolare abruzzese incontra certe pulsazioni moderne, senza perdere la propria anima". Un’idea che porterà sul palco anche richiami alla musica elettronica e suggestioni legate alla figura di Gabriele D’Annunzio, definito dal direttore artistico "un artista visionario e modernissimo".

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Il momento televisivo di Elettra Lamborghini

Per Elettra Lamborghini si tratta dell’ennesima conferma in una stagione televisiva particolarmente intensa. Negli ultimi mesi il pubblico l’ha vista alla guida di Boss in Incognito, protagonista di The Unknown e presente anche durante il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Adesso arriva un ruolo diverso, probabilmente più delicato, perché La Notte dei Serpenti non è soltanto uno show musicale, ma un progetto che punta a trasformare identità e memoria collettiva in un racconto televisivo popolare e contemporaneo, e lei dovrà giocarsela da sola. Ma la scelta di affidare la conduzione a Elettra Lamborghini sembra andare proprio in questa direzione: unire tradizione e linguaggio moderno.

Gli ospiti del concertone e il legame con la tradizione

Anche quest’anno resterà centrale l’Orchestra dei Serpenti diretta da Melozzi, insieme al grande coro femminile diventato uno degli elementi simbolo della manifestazione. Sugli ospiti, invece, c’è ancora massimo riserbo, anche se il direttore artistico ha anticipato che saranno "presenze molto riconoscibili", selezionate però "per affinità artistica e umana". Nelle passate edizioni sul palco si sono alternati artisti come Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Al Bano, Noemi, Rocco Hunt, Giusy Ferreri, Mr Rain e Gianluca Grignani, contribuendo a rendere il concertone sempre più popolare anche fuori dai confini abruzzesi.

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