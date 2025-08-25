Elettra Lamborghini si prepara alla nuova stagione tv e a chi la giudica risponde: “Delle critiche me ne frego"
La cantante, pronta a tuffarsi in nuovi progetti televisivi, ha replicato a chi negli ultimi giorni ha commentato il suo dimagrimento: ecco le sue parole.
Elettra Lamborghini, reduce dalle rilassanti vacanze estive con il marito Afrojack, si è raccontata tra le pagine de La Repubblica rivelando i suoi prossimi progetti in televisione, e replicando ai diversi commenti sul suo recente dimagrimento. Elettra, infatti, pubblica quotidianamente molte immagini di sé attraverso i profili social, scatenando messaggi positivi ma anche molte critiche, alle quali è però solita rispondere con assoluta indifferenza: ecco cosa ha rivelato.
Elettra Lamborghini: "Prima troppo grassa, poi troppo magra. Delle critiche me ne frego"
Di recente, Elettra Lamborghini ha intrapreso un percorso di dimagrimento importante. "Ci ho messo un anno e mezzo! Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata. Faccio la mia porca figura", ha dichiarato la cantante a La Repubblica. Anche in questo caso, però, il cambiamento fisico l’ha portata ad essere bersaglio di critiche sui social, un mondo dove generalmente ‘come fai sbagli’. Purtroppo sono tante le persone che sui social vengono puntualmente prese si mira per l’aspetto fisico, e quando si è personaggi pubblici questo tende ad aumentare a dismisura. La cantante ha però rivelato di non aver dato particolarmente peso ai commenti sul suo corpo sottolineando: "Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Per altri prima stavo meglio, ora sto peggio. Sto bene. È una questione di disciplina".
Elettra Lamborghini, dall’immagine leggera alla persona "strutturata e rigida"
Elettra Lamborghini, che molto presto tornerà in televisione come giurata a Italia’s got talent, dal 5 settembre su Disney+, e poi con due programmi in Rai, ha rivelato anche che, rispetto al personaggio leggero e a tratti frivolo che molto spesso emerge per la sua immagine frizzante e giocosa, lei è in realtà una persona con i piedi ben saldi a terra, che per il suo futuro pensa concretamente alla possibilità di avere un figlio.
"Ho due palle così, scusate l’espressione. Sono strutturata e molto rigida, purtroppo. Papà e mamma mi hanno lasciata libera, io sarei una madre severa. A parte l’adolescenza, quando non sai quello che vuoi, io sono all’antica: credo nei valori. Vorrei avere un figlio con il mio carattere – ha infatti raccontato Elettra a La Repubblica – Arriverà quando sarà il momento giusto. Non mi sono data una scadenza". Insomma, Elettra Lamborghini sembrerebbe avere le idee chiare sia sul presente che sul futuro, e non rimane perciò che continuare a seguirla per scoprire quali saranno le nuove sfide personali e lavorative che affronterà.
