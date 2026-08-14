Salta la spallina, Elettra Lamborghini rischia il topless durante il concerto: “La tetta di fuori davanti a tutti no!" Incidente hot durante il concerto per Elettra Lamborghini: la spallina cede, lei ferma lo show e il video del momento diventa virale.

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Elettra Lamborghini sa sempre come catalizzare l’attenzione, anche quando a far parlare non è una nuova canzone. Durante una delle ultime tappe del suo Tour Bilaterale, la cantante è stata infatti protagonista di un piccolo fuori programma decisamente hot. Una spallina del suo abito di scena ha ceduto all’improvviso, costringendola a intervenire al volo per evitare che il vestito scivolasse. Ma, invece di lasciarsi travolgere dall’imbarazzo, Elettra ha reagito con la consueta ironia, regalando al pubblico un siparietto che ha poi conquistato anche i social.

Salta la spallina, fuori programma hot per Elettra Lamborghini in concerto

Durante lo show, mentre correva da una parte all’altra del palco e scaldava il pubblico tra una canzone e l’altra, Elettra si è accorta che una delle spalline del suo abito aveva improvvisamente ceduto. La cantante ha afferrato immediatamente il vestito con una mano, riuscendo così a scongiurare un fuori programma decisamente piccante davanti agli spettatori.

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Niente panico, però. Elettra ha scelto di condividere con il pubblico anche quel momento, fermando per qualche istante lo spettacolo e commentando l’accaduto con la sua proverbiale spontaneità: "Ossignore. La tetta di fuori davanti a tutti no! No, eh!". Poi, sempre mentre cercava di tenere fermo l’abito, ha aggiunto: "Un attimino", prima di allontanarsi dal palco per farsi sistemare il vestito. Un incidente durato appena qualche istante, ma sufficiente a trasformarsi in uno dei momenti più divertenti della serata. Elettra, del resto, ha dimostrato ancora una volta di saper giocare con gli imprevisti senza prendersi troppo sul serio.

Il video diventa virale: la reazione di Elisabetta Canalis e dei fan

Il siparietto non è rimasto confinato al concerto. È stata la stessa Elettra a condividere sui social il video dell’accaduto, accompagnandolo con una didascalia decisamente eloquente: "C’è mancato poco". Il filmato ha rapidamente raccolto migliaia di interazioni, superando i 25mila like in poche ore, e ha scatenato una pioggia di commenti.

Tra le reazioni spicca quella di Elisabetta Canalis, che ha commentato il video dell’amica con un semplice ma eloquente: "Adoro". Anche Patrizia Pellegrino ha voluto dire la sua, concentrandosi proprio sull’atteggiamento della cantante: "Adoro la sua spontaneità".

E i fan non sono stati da meno. In tanti hanno apprezzato il modo diretto e ironico con cui Elettra ha affrontato l’imprevisto. Tra i commenti si legge: "È spontanea, è semplice, è genuina, per nulla costruita, non se la tira minimamente, è buona…. Come fai a non amarla???? Sei speciale Ele!!". Un’altra fan ha scritto: "Elettra fantastica come sempre", mentre qualcun altro ha ironizzato sul rischio appena sfiorato: "Che vuoi che sia una tet*a.. sei un mito Elettra". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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