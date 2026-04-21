Elettra Lamborghini ieri e oggi, come è cambiata negli anni: il ‘ritocchino’ e com’è è dimagrita (drasticamente) Dal seno rifatto al dimagrimento progressivo: Elettra Lamborghini racconta la verità su chirurgia, dieta e allenamenti intensi.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Questa sera Belve torna con una nuova puntata e tra gli ospiti più attesi c’è Elettra Lamborghini. Negli anni, la cantante e showgirl ha fatto parlare molto di sé non solo per la carriera, ma anche per il suo aspetto fisico, spesso al centro di curiosità e polemiche. Tra presunti ritocchini e un dimagrimento evidente, il pubblico si è spesso interrogato su come sia cambiata davvero. È stata proprio lei, però, a fare chiarezza, raccontando apertamente il suo percorso tra chirurgia, allenamento e alimentazione.

Ritocchi estetici: cosa ha fatto davvero Elettra Lamborghini

Nel tempo si è detto di tutto sul suo conto: liposuzioni, addominoplastica e interventi per scolpire il corpo. Ma Elettra Lamborghini ha più volte smentito la maggior parte di queste voci. L’unico intervento che ha confermato apertamente è quello al seno, spiegando senza filtri: «Ok, mi sono rifatta il seno, ma non ho la fissa della chirurgia estetica». Ha anche risposto con ironia alle accuse più insistenti, sottolineando come il suo viso sia ancora molto espressivo: «Non potrei fare tutte queste espressioni se avessi il botox». Parole che smontano l’idea di un uso eccessivo della chirurgia.

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Diverso il discorso per le labbra: in passato ha ammesso di aver fatto ricorso al filler, salvo poi preferire oggi un look più naturale. Smentite invece le voci su glutei e addominali rifatti, spesso al centro di discussioni social. La cantante ha ribadito che il suo fisico è frutto di allenamenti intensi, rispondendo anche agli hater con decisione. In sostanza, nessuna trasformazione "costruita" in modo artificiale: qualche ritocco sì, ma senza ossessioni.

Dimagrimento drastico: dieta, allenamento e disciplina

Se il tema chirurgia divide, il cambiamento fisico di Elettra Lamborghini è invece sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi anni ha perso diversi chili, ottenendo un fisico più asciutto e tonico. Ma anche in questo caso, ha voluto chiarire subito: niente scorciatoie. «Ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata», ha raccontato. Un approccio diretto, senza formule magiche. Allenamenti anche più volte al giorno, sacrifici e tanta costanza: «Avrei voluto mangiarmi una torta? Sì, più di una volta».

Il suo percorso non è stato rapido, ma graduale: mesi, se non anni, di lavoro continuo. Ha infatti sottolineato come il cambiamento sia arrivato dopo almeno sei mesi di impegno costante, smentendo le voci su diete lampo o interventi estetici. A fare la differenza anche l’alimentazione. Elettra segue prevalentemente una dieta vegana: «A casa mangio sempre vegano… la carne non la mangio per nessuna ragione ormai da anni». Solo occasionalmente fa eccezioni con pesce o uova, mantenendo però uno stile alimentare equilibrato. Non sono mancate le critiche: per alcuni prima era "troppo formosa", ora "troppo magra". Ma lei ha imparato a ignorarle: «Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Sto bene».

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