Insulti a Sinner, Elettra Lamborghini e Diletta Leotta nella bufera: ma è una bufala. Lo sfogo della cantante
Elettra Lamborghini e Diletta Leotta travolte sono finite al centro di una bufera per presunti insulti a Sinner: la cantante smentisce tutto e denuncia tutto.
Le fake news uccidono il giornalismo. Purtroppo, è così e non si può negare. Le cosiddette ‘bufale mediatiche’ scatenano reazioni inopportune, soprattutto quando coinvolgono personaggi famosi. E’ successo di recente a Elettra Lamborghini e a Diletta Leotta, le quali sono finite al centro di una bufera social per alcuni presunti insulti (mai pronunciati, quindi falsi) a Jannik Sinner e a Nicolò Barella. La cantante, furiosa, si è lasciata andare a uno sfogo sul suo profilo Instagram, smentendo il tutto e dove ha annunciato anche di aver preso provvedimenti legali. Di seguito, tutti i dettagli.
Elettra Lamborghini, lo sfogo sui social dopo la bufala sugli insulti a Sinner: "Vergogna"
Elettra Lamborghini si è vista costretta a difendersi, di nuovo. La cantante è stata travolta da una polemica sui social scaturita da dichiarazioni che, in realtà, non ha mai fatto. Alcuni articoli circolati su Facebook sostenevano che la cantante avesse insultato Jannik Sinner, definendolo "un burlone travestito da tennista", e che simili offese fossero rivolte anche ai calciatori Nicolò Barella e Davide Bartesaghi. Elettra, però, ha smentito con fermezza affermando: "E’ già tutto in mano ai miei legali ma questa cosa che ognuno può dire quel che c***o vuole al posto mio deve finire… Mai dette queste parole, del calcio non me ne frega un c***o neppure lo seguo… tantomeno conosco i calciatori citati… quindi vergogna! Ma come c***o vi viene in mente?!"
E ha proseguito: "Guarda te se mi tocca prendere dei nomi dai tifosi che ovviamente diranno che c***o ne sa questa di calcio?! E hai ragione! A me del calcio… detta proprio con un francesismo: FREGA UN C***O! Davvero vi chiedo di memorizzare queste parole… L 80% delle cose che leggete (non solo mie ma in generale) sono bufale, o parole che vengono interpretate poi a proprio piacimento per creare un titolo accattivante… ovvero CLICKBAIT.
Più cliccate più loro guadagnano, più commentate più la notizia va virale e quindi guadagnano… Spero di aver reso l’idea… io ormai vivo di querele di ste paginette… dovrebbero mettere una legge più severa perché non è possibile… non solo per cose di questo tipo… ma ci sono troppe informazioni sbagliate e false che vengono date troppo alla leggera…."
Anche Diletta Leotta coinvolta in questa bufala
La cantante ha denunciato di non essere l’unico personaggio famoso coinvolto in questa "truffa", segnalando articoli online con frasi false attribuite anche a Diletta Leotta e presunte offese verso Sinner. "Stessa cosa successa anche a Diletta Leotta… Ma vi pare che dobbiamo giustificarci per cazzate mai dette?", ha commentato, difendendo la conduttrice di Dazn. Ha aggiunto che dietro queste operazioni potrebbero esserci dei bot: "Denunciati tutti, non ho problemi a farlo".
