Elettra Lamborghini dopo la corsa in ospedale e il ritorno a Canzonissima la verità su cosa è successo: "L'ho fatto per i bambini" La cantante sui suoi social chiarisce il motivo della corsa in ospedale prima della diretta di Canzonissima che aveva allarmato i fan

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Una giornata veramente sfidante quella di ieri, sabato 11 aprile, per Elettra Lamborghini. Come ogni sabato sera la cantante si preparava a partecipare alla puntata di Canzonissima 2026 quando è stata colta da dolori fortissimi, talmente lancinanti da costringerla alla corsa in ospedale.

Mentre Milly Carlucci dava il via alla quarta serata dello show musicale di Rai Uno, la cantante si trovava in un letto del Policlinico Gemelli di Roma. La puntata è iniziata proprio con la spiegazione al pubblico da parte della conduttrice: "Come avrete notato, tra i cantanti questa sera manca Elettra Lamborghini. Purtroppo non sta bene, sono cose che capitano, vedremo se riuscirà comunque a raggiungerci più tardi" concludendo con un: "Forza Elettra, ti aspettiamo", che aveva quasi allarmato i fan.

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Elettra Lamborghini dopo la corsa in ospedale: come sta

Intanto la cantante aveva pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto dal suo letto d’ospedale, con la flebo attaccata e le parole: "Non so se riuscirò a farcela stasera, ma grazie mille per avermi aiutato". E invece, un paio d’ore dopo, la cantante ce l’ha fatta ed è riuscita a cantare la canzone "I bambini fanno oh", con un coro di giovanissimi, per poi tornare subito a letto, non riuscendo nemmeno a essere presente alla votazione finale.

Lo sforzo che ha fatto per esserci era evidente a tutti, e più volte sottolineato da Milly Carlucci. Quando dopo l’esibizione si è trovata a dover rispondere a commenti ripetuti sul fatto che quel brano non la rappresentava bene, alla fine è sbottata: "Ho scelto una canzone che mi piaceva e stic*zzi", un segnale di comprensibile insofferenza in quella situazione sopportata solo per i suoi piccoli partner di scena.

Proprio per loro, per i bambini del coro con cui ha cantato il brano di Povia- ha raccontato oggi sui suoi social- ha fatto lo sforzo di tornare in trasmissione: "Con mia grandissima fatica ma, ho fatto lo sforzo per i bimbi. Sapevo che ci sarebbero rimasti male se non fossi andata. Ora torno a letto. Siete stati bravissimi. Grazie". Sempre sui social ha Elettra Lamborghini ha anche chiarito la causa di tanto dolore e della necessaria corsa all’ospedale: "La cistite più forte che abbia mai avuto in vita mia. Era un po’ che non mi veniva". A farla pensare dunque, il riacutizzarsi dell’infezione alla vie urinarie che si cura antibiotico e qualche ora di riposo. Niente paura dunque fa, sabato prossimo ritroveremo la solita Elettra Lamborghini, pronta a travolgere con la sua energia e simpatia qualsiasi cosa le capiti a tiro.

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