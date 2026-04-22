Elettra Lamborghini, l’incubo Belve ritorna: “Non dovevo farla, era totale burnout”. Cosa è andato storto
A circa quattro anni dal primo tentativo, anche la nuova intervista con Francesca Fagnani sembra proprio aver deluso le aspettative della cantante.
La nuova intervista a Belve di Elettra Lamborghini doveva essere una rivincita televisiva, e in parte lo è stata visto il suo grandissimo successo, ma qualcosa non ha per nulla soddisfatto la bella e frizzante ereditiera. Le parole di Elettra durante il graffiante talk condotto da Francesca Fagnani hanno letteralmente conquistato pubblico e social, ma non la diretta interessata che, il giorno dopo la messa in onda, ha espresso sui social la sua delusione: ecco cosa ha detto.
Elettra Lamborghini, il ritorno a Belve dopo il caso della liberatoria non firmata
Quello che forse non tutti sanno, è che quella andata in onda ieri sera su Rai 2 non è stata la prima volta di Elettra Lamborghini a Belve. Già nel 2022, infatti, l’ereditiera aveva registrato un’intervista con Francesca Fagnani, mai trasmessa per la scelta della stessa Elettra di non firmare la liberatoria necessaria per la messa in onda. Il motivo ufficiale non è mai stato rivelato, ma dietro quella decisione si è sempre ipotizzato il timore di aver detto qualcosa di troppo, o comunque di poco opportuno.
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Proprio per questo, il ritorno di Elettra nello studio di Belve in questa nuova edizione era carico di aspettative. La cantante, reduce dal grande successo a Sanremo 2026 con il brano Voilà, ha accettato di rimettersi in gioco, dando vita a un’intervista esplosiva, che tra ironia, spontaneità e confessioni senza filtri ha immediatamente fatto il giro del web. Un ritorno che sembra però essere piaciuto a tutti tranne che alla stessa Elettra Lamborghini.
Elettra Lamborghini, lo sfogo social: "L’intervista non mi è piaciuta, non avrei dovuto accettare"
Ieri sera, durante la messa in onda della puntata su Rai 2, Elettra Lamborghini ha pubblicato una Instagram Story con la scritta: "Ora capisco perché non avevo firmato la liberatoria". Una frase che ha subito acceso i sospetti, trovando conferma poche ore dopo. La cantante è infatti tornata sui social proprio oggi spiegando ancor meglio la sua delusione rispetto alla nuova esperienza a Belve. "Personalmente? Non mi è piaciuta l’intervista, ma faccio mea culpa. Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. Un aggettivo? Too much. Ma lo sapevo e infatti non ci ho dormito per giorni. Direi lezione imparata: non accettare interviste quando sono sull’orlo dell’esaurimento", ha rivelato la cantante.
Uno sfogo che ribalta completamente la percezione generale: mentre il pubblico ha premiato la sua autenticità e la sua iconica spontaneità, lei sembra aver rivissuto sensazioni già provate in passato e che non le sono affatto piaciute. L’unica certezza che rimane? Dalle ultime parole che lei stessa ha condiviso con i fan, difficilmente rivedremo Elettra Lamborghini seduta su quello sgabello.
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