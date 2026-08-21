Eleonora Pedron: "La mia tesi di laurea sul lutto, mia sorella e mio padre morti in incidenti a pochi anni di distanza". E sull'ex Max Biaggi: "E' stato un fallimento, non fingo complicità" La ex miss Italia si racconta a cuore aperto tra dolori enormi e privatissimi, amori finiti che hanno lasciato l'amaro in bocca e nuove storie che funzionano in modo non convenzionale

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Eleonora Pedron, indimenticata Miss Italia 2022 si racconta in una lunga (e rara) intervista al Corriere della Sera. La ex miss è sparita da tempo dai radar gossippari e vive serenamente la sua storia d’amore con l’attore Fabio Troiano ormai da molti anni.

I drammi segreti che hanno segnato la vita di Eleonora Pedron

Madre di due ragazzi, Ines e Leon, avuti dall’ex Max Biaggi, ha trovato un nuovo equilibrio lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, a cui dice di aver rinunciato ormai, perché "non sono abbastanza brava". Archiviato il sogno della tv, continua a inseguire la sua vera passione: la psicologia. La stessa passione che l’ha portata a riprendere con grande impegno gli studi e ad arrivare alla soddisfazione della laurea, solo qualche settimana fa.

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La sua tesi riguardava la gestione del lutto in questa epoca social. L’ha dedicata a se stessa che, con il dolore della perdita ha dovuto farci i conti per anni, sin da quando era solo una bambina e ha visto morire la sorella 15enne Nives, in un incidente stradale. Lei aveva solo 9 anni e una decina di anni dopo le è toccato rivivere la stessa tragedia con la morte del padre. "Anche mio padre è morto in un incidente stradale, avevo 20 anni e tornavamo dalle selezioni per Striscia la Notizia". Dolori enormi e precoci che l’hanno segnata e, forse, hanno a che fare con il suo interesse per i meccanismi della mente, per come ci si salva di fronte agli squarci dello spirito. "Il ricordo di mio padre e di mia sorella è sempre vivo", spiega Eleonora Pedron al quotidiano. "Tre anni fa per la Triennale avevo indossato la maglia arancione di papà con scritto Miami, la città della Florida, che io leggo "Mi Ami"; e poi l’anellino della prima comunione di Nives". La nuova laurea però l’ha dedicata a sé stessa: "Questa volta dovevo essere sola davanti al mio traguardo e dirmi brava".

Si dice "brava" per gli studi e più in generale per una vita in cui tutto brilla perché ha trovato la sua personalissima strada per far funzionare tutto. Metti l’amore per esempio, la storia con Fabio Troiano è lunga e solidissima, ma va avanti a distanza: lui non si è mai spostato dalla sua Torino, ma nonostante questo Eleonora Pedron è felicissima di questo amore: "stiamo insieme spessissimo, anche se vive a Torino. Credo sia molto sano per una coppia che ognuno abbia i suoi spazi".

Con l’ex Max Biaggi padre dei suoi figli invece, un rapporto cordiale e civile, che mette davanti a tutto la serenità dei loro ragazzi, ma non parlatele di "famiglia allargata": "Ho vissuto la nostra separazione come un fallimento, forzare adesso una grande complicità andrebbe contro la mia volontà e i miei principi. Non conosco la sua fidanzata, lui non me ne parla e io non gli chiedo nulla".

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