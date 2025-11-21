Eleonora Giorgi, il gesto (dolcissimo) per il nipotino svelato da Incorvaia: “Così gli starà accanto fino ai 18 anni” Ospite di 'Storie al bivio', la moglie di Paolo Ciavarro ha rivelato un dettaglio inedito sull'attrice scomparsa lo scorso 3 marzo 2025. Ecco tutti i particolari.

Eleonora Giorgi se n’è andata sette mesi fa, ma il suo ricordo resta vivo nella memoria di Clizia Incorvaia, nuora dell’attrice e moglie di Paolo Ciavarro. Ospite nel salotto di Storie al bivio, l’influencer ha ricordato il legame speciale che la univa alla Giorgi, svelando anche un dettaglio inedito sul regalo che lei avrebbe fatto al nipotino Gabriele prima di andarsene. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Eleonora Giorgi, la rivelazione di Clizia Incorvaia sul nipotino

Durante una toccante intervista a Storie al bivio di Monica Setta – che andrà in onda integralmente sabato 22 novembre su Rai 2 – Clizia Incorvaia è tornata a parlare del suo rapporto speciale con Eleonora Giorgi. L’attrice se n’è andata il 3 marzo 2025, all’età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, ma la sua famiglia non sembra disposta a dimenticarla. Nell’ultimo periodo della malattia, la Giorgi si era avvicinata parecchio al nipotino Gabriele, figlio di Clizia e Ciavarro. Ed è proprio su questo punto che la Incorvaia si è soffermata nell’intervista, rivelando anche un dettaglio che non era mai stato reso noto prima.

"Eleonora Giorgi, prima di morire, ha preparato per mio figlio Gabriele 15 pacchetti e altrettante lettere da mettere sotto l’albero ogni Natale del bimbo fino ai suoi 18 anni", ha spiegato Clizia a Monica Setta. "Amava suo nipote immensamente, e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo". Insomma, l’attrice scomparsa ha fatto in modo di non mancare all’appuntamento con il Natale per il nipote che tanto adorava. Un gesto tenerissimo, il suo, che dimostra la generosità di Eleonora e il modo unico in cui riusciva a farsi amare.

Il dettaglio sull’ultimo saluto a Eleonora Giorgi

Nell’intervista a Storie al bivio, Clizia Incorvaia ha anche svelato un altro particolare legato alla morte della suocera. Nel giorno in cui Eleonora se n’è andata, a quanto pare, Clizia si trovava in ospedale insieme al suo bambino. Ma ha deciso di fare un ‘passo indietro’ per rispetto alla famiglia. "Sarei potuta restare nella sua stanza", ha detto l’influencer a Monica Setta, "ma sono uscita per lasciare che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell’addio. L’ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l’intimità dei figli in un momento così delicato". Altri dettagli intimi e inediti, senza dubbio, emergeranno nell’intervista completa in onda domani, sabato 22 novembre, a partire dalle ore 15.30 su Rai 2.

