Eleonora Daniele offre un lavoro a Max Laudadio in diretta, la proposta all'ex Striscia la notizia: "Mi piacerebbe tanto" L’ex inviato racconta l’aggressione subita nella sua casa e parla dei timori legati alla sua attività professionale. Al termine del collegamento arriva una proposta inattesa.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Eleonora Daniele ha sorpreso Max Laudadio con una proposta arrivata direttamente in televisione, al termine di un collegamento particolarmente delicato. L’ex inviato di Striscia la notizia è stato infatti ospite di Storie Italiane per raccontare la violenta aggressione subita nei giorni scorsi nella sua abitazione di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, un episodio che lo ha portato anche in ospedale e che ha inevitabilmente lasciato strascichi sul piano personale e familiare. Proprio dopo aver ascoltato il suo racconto, la conduttrice ha deciso di manifestargli pubblicamente la propria stima, arrivando a formulare una vera e propria offerta professionale.

Il racconto dell’aggressione di Max Laudadio a Storie Italiane

Durante il collegamento, Laudadio ha aggiornato il pubblico sulle proprie condizioni di salute, spiegando che la situazione starebbe progressivamente migliorando. "Ho fatto gli esami alla gola e alle corde vocali, gli edemi si stanno assorbendo, la voce sta tornando, quindi la preoccupazione la posso mettere da parte". I segni fisici, ha spiegato, rappresentano ormai "Il male minore di questa brutta storia", mentre a pesare maggiormente sarebbe soprattutto la componente psicologica.

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L’ex inviato ha poi parlato anche dei possibili motivi che potrebbero esserci dietro l’irruzione notturna nella sua abitazione, ricordando il lungo periodo trascorso a realizzare inchieste per Striscia la notizia. "In tutti questi anni di Striscia non mi sono mai preoccupato di ripercussioni in casa. I miei servizi di Striscia hanno probabilmente creato problematiche a molte persone ma sono passati due anni da quando non faccio più Striscia. Se si volessero rifare su di me, sanno dove trovarmi", ha raccontato.

La proposta in diretta Eleonora Daniele

È stato proprio a quel punto che Eleonora Daniele ha scelto di intervenire con parole che hanno immediatamente attirato l’attenzione. La conduttrice ha sottolineato il valore del lavoro svolto da Laudadio nel corso degli anni e, senza troppi giri di parole, gli ha proposto di entrare nella squadra di Storie Italiane: "Grande stima per il tuo lavoro, per la tua professionalità. Per tutte le inchieste che hai fatto in questi anni insieme ai tuoi colleghi di Striscia. Mi piacerebbe tanto che tu facessi parte della nostra squadra, il lavoro va sostenuto e le qualità di un uomo come te vanno sottolineate". Laudadio, visibilmente sorpreso, ha ringraziato la conduttrice senza però dare nell’immediato una risposta alla proposta. La sua priorità, del resto, sembrava essere quella di spiegare perché avesse deciso di rendere pubblico quanto accaduto.

Nessuna richiesta, solo la volontà di denunciare

L’ex inviato ha infatti chiarito di non aver raccontato la vicenda con l’intenzione di ottenere qualcosa in cambio: "Ho deciso di rendere pubblica questa storia non per avere qualcosa in cambio. Il mio lavoro mi ha insegnato che denunciare un fatto così proteggi l’ambiente in cui vivi. Il denunciare un’ingiustizia è la base per poter far sì che queste ingiustizie possano limitarsi".

Al momento, dunque, non è noto se Laudadio accetterà concretamente l’offerta di Eleonora Daniele, ma la proposta apre uno scenario professionale inatteso dopo la conclusione della sua lunga esperienza a Striscia la notizia. In chiusura, la conduttrice ha ribadito la propria vicinanza: "Dai un abbraccio a tua moglie, alla tua famiglia. Noi per te ci siamo. Un abbraccio forte". Una frase che ha trovato una risposta altrettanto sentita da parte di Laudadio.

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