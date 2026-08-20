Eleonora Daniele, tre programmi in Rai e la confessione (dolcissima) su Mara Venier e sua figlia: “Un legame intenso” A pochi giorni dall'inizio della nuova stagione Tv, Eleonora Daniele ha fatto alcune rivelazioni importanti sul rapporto speciale che unisce la sua bambina e Mara Venier

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ ormai iniziato il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione Tv, ma il ritorno al lavoro non sembra minimamente spaventare Eleonora Daniele, che sarà ancora uno dei volti di punta della Rai. La conduttrice, che ha trascorso l’estate in compagnia della sua famiglia, composta dal marito Giulio Tessari, e dall’amatissima figlia Carlotta, che ha sei anni, si è confidata al settimanale "Oggi" parlando delle sue sensazioni e rivelando alcuni aspetti di lei ancora poco noti.

Eleonora Daniele e il rapporto speciale con sua figlia e Mara Venier

Oggi, giovedì 20 agosto 2026, Eleonora Daniele taglia un traguardo importante, il suo 50esimo compleanno, ma lo fa con la piena consapevolezza di un lavoro che la soddisfa e soprattutto con il grande amore per la sua famiglia. Essere diventata mamma sei anni fa di Carlotta le ha regalato infatti la più grande felicità della sua vita, lei non ha paura di ammetterlo.

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"Il dono più immenso è Carlotta, la mia bambina – ha detto a ‘Oggi’ -. Lei è nata nel 2020, quando avevo un’età in cui è difficile mettere al mondo dei figli. E infatti io non ci speravo molto, invece lei è arrivata e ha riempito la sua esistenza, le ha dato un vero senso".

Non tutti sanno, però, dei tre nomi dati alla bimba, che all’anagrafe si chiama Carlotta Emanuela Pia, scelti tutti per un motivo ben preciso che lei ha spiegato personalmente: "Carlotta è un omaggio alla nonna paterna, morta quando avevo 5 anni, ho un ricordo indelebile del suo amore. Emanuela è un omaggio alla mia splendida suocera. Pia nasce dalla devozione per Padre Pio, è un sentimento fortissimo, una pulsione. Non so spiegarlo in modo razionale, Carlotta mi ha letteralmente salvata".

Una delle persone che è particolarmente legata alla figlia di Eleonora Daniele è Mara Venier, che ne è anche la madrina, che la conduttrice considera un’amica, non solo una collega: "Mara è una persona speciale, una grandissima amica – ha precisato –. E’ una guerriera straordinaria, tra noi c’è un legame intenso. Le comuni origini venete sono alla base dell’empatia che ci unisce. L’idea di affidarle il ruolo di madrina mi è venuta spontaneamente, in diretta Tv, mentre ero sua ospite a ‘Domenica In’. Ricordo che ci siamo commosse a vicenda, sono troppo felice che abbia accettato. Mara ama sinceramente i bambini, nessuna persona al mondo sarebbe stata più adatta di lei a fare da madrina a Carlotta Emanuela Pia".

Sentire parlare la conduttrice della sua bambina fa capire chiaramente quanto il suo arrivo nella sua vita l’abbia cambiata, è anche grazie a lei che è riuscita ad andare avanti dopo una perdita che ha lasciato il segno: "Non mi sarei mai ripresa dalla mazzata di mio fratello (è morto nel 2015, soffriva di autismo, ndr). Sono riuscita e elaborare il lutto per la morte dei miei genitori, ma quello di Luigi proprio no. Ci convivo, non ho altra scelta. E ci riesco grazie a mia figlia, è lei il mio miracolo. In carne e ossa, per questo ci tenevo che Padre Pio entrasse nella sua vita".

La vicinanza dei suoi cari sarà comunque uno sprone importante per Eleonora Daniele per dare il massimo nella nuova stagione Tv, al via a breve, che la vedrà più impegnata del solito. Lei, infatti, sarà alla guida ancora una volta di "Storie Italiane", in onda ogni mattina su Rai1, a cui si aggiungono lo speciale "Storie di Sera", in prima serata, oltre alla novità "Le cose che non sai", che vedremo su Rai3, un format dedicato a cultura e divulgazione dal 10 settembre con lo scopo di conoscere meglio i dettagli relativi ad alcune famiglie partendo dal DNA di persone note.

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