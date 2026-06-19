Eleonora Daniele rimpiazza Geppi Cucciari e (finalmente) sbarca in prime time, la grande novità dei palinsesti Rai: cosa condurrà Nella prossima stagione televisiva la conduttrice tornerà al timone di Storie Italiane e debutterà in prima serata con un nuovo programma: di cosa si tratta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Eleonora Daniele è pronta a prendersi la scena. La conduttrice veneta, infatti, avrà un ruolo sempre più di primo piano in Rai nel corso della prossima stagione televisiva. Oltre a tornare al timone del ‘suo’ Storie Italiane, l’ex gieffina sbarcherà anche nella prima serata di Rai 3 con un nuovo programma. Scopriamo tutti i dettagli.

Eleonora Daniele: un nuovo programma in prima serata

Tra le novità più interessanti dei palinsesti Rai per la stagione 2025-2026 spicca senza dubbio il nome di Eleonora Daniele. La conduttrice veneta, da oltre dieci anni volto di riferimento del daytime di Rai 1 con Storie Italiane, è pronta a compiere un ulteriore passo nella sua carriera approdando in prima serata. Come emerso dalle anticipazioni sui nuovi programmi del servizio pubblico, infatti, l’ex gieffina sarà alla conduzione de Le cose che non sai, un nuovo format di approfondimento che andrà in onda su Rai 3 il giovedì sera per cinque settimane. Dopo anni nel daytime mattutino si tratta di una collocazione prestigiosa e particolarmente significativa, anche e soprattutto perché occuperà lo spazio che successivamente, da fine ottobre, tornerà a essere quello di Splendida Cornice, il programma di Geppi Cucciari e una delle trasmissioni di punta dell’intero palinsesto della terza rete. Si tratta insomma di una scelta che testimonia la fiducia dell’azienda nei confronti della giornalista e conduttrice e che rappresenterà una delle principali novità della Rai del futuro, che sarà presentata ufficialmente il prossimo 3 luglio ad Ancona alla presentazione ufficiale dei palinsesti della stagione 2026/27.

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Dal Grande Fratello a Storie Italiane: la carriera di Eleonora Daniele

Dopo essersi fatta conoscere dal grande pubblico nel 2001 grazie alla partecipazione al Grande Fratello, Eleonora Daniele è riuscita a costruirsi una certa credibilità e una carriera nel mondo del piccolo schermo (proprio come il vincitore di quella seconda edizione, Flavio Montrucchio). Archiviate le prime esperienze come attrice, infatti, è arrivata la consacrazione in Rai, dove ha trovato la sua dimensione ideale nell’informazione e nell’approfondimento. Negli anni è diventata uno dei volti simbolo della tv di Stato con Storie Italiane, che conduce dal 2013. Oggi, dopo un lungo percorso fatto di esperienza e risultati, arriva quella che può essere considerata la grande occasione della sua carriera (oltre che un banco di prova importante): il debutto stabile in prima serata.

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