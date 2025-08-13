Eleonora Berlusconi ha un nuovo fidanzato: chi è Stefano Tomadini (già presentato in famiglia) Nuovo amore per la seconda figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario: il nuovo fidanzato è più giovane e bellissimo. Cosa sappiamo

Primo segno particolare: bellissimo. Secondo segno particolare: una vera sorpresa. Lui si chiama Stefano Tomadini e a fare di lui una grande sorpresa per la sua famiglia è stata, qualche giorno fa, Eleonora Berlusconi.

La secondo genita di Silvio Berlusconi e Veronica Lario sembra infatti aver ritrovato l’amore, dopo tre anni di pubblica solitudine. Era infatti dalla separazione dal marito Guy Binns, padre dei suoi tre figli Riccardo, Flora e Artemisia, che la bella 39enne non veniva avvistata in compagnia di un uomo.

E ora invece, non solo la ritroviamo insieme a un aitante ragazzo, ma la vediamo portarlo ospite a un appuntamento familiare, un modo per ufficializzare una relazione che, evidentemente, ha già superato lo status di flirt per diventare qualcosa di ben più serio.

Eleonora Berlusconi ha un nuovo amore: chi è Stefano Tomadini

Stefano Tomadini infatti, si è ritrovato ospite di Villa Certosa, a Porto Rotondo, in occasione di una riunione di famiglia aperta solo agli affetti più cari. L’occasione infatti era il compleanno della sorella maggiore di Eleonora, Barbara Berlusconi. Un appuntamento fisso per i tre figli nati dall’unione di Silvio Berlusconi con Veronica Lario (oltre a Barbara ed Eleonora anche Luigi), che ogni anno si ritrovano in Sardegna per festeggiare la maggiore, e per passare un po’ di tempo insieme lontani dagli impegni.

Dopo il pranzo in un noto ristorante della zona, organizzato da LorenzoNuN Guerrieri, marito della festeggiata, la famiglia ha continuato il pomeriggio in villa, al riparo da sguardi curiosi.

Proprio perchè l’occasione aveva questo carattere intimo e ristretto alla cerchia familiare dei Berlusconi, non è passata inosservata la presenza dell’accompagnatore di Eleonora, Stefano Tomadini, che forse bisognerebbe a questo punto considerare un nuovo entrato in famiglia.

Chi porterebbe un flirt senza importanza, al compleanno della sorella maggiore, alla presenza di mamma e altro fratello? Nessuno, se non fosse appunto, che probabilmente l’aitante Stefano non è ormai più un flirt.

Ma chi è Stefano Tomadini, nuovo fidanzato di Eleonora Berlusconi? Giovane (dovrebbe avere qualche anno in meno di Eleonora Berlusconi), bellissimo e con un fisico perfetto messo in luce in diversi scatti Instagram, Stefano Tomadini, friulano di nascita, ha fatto della sua innegabile bellezza il suo lavoro. E’ infatti un modello, abituato a girare il mondo, che vive tra Londra e l’Italia. A sbirciare il suo profilo Instagram sembrerebbe un amante della buona tavola e della cucina, ma anche del fitness, che gli permette di mantenere un fisico perfetto nonostante questa sua passione per il buon cibo. Un ragazzo insomma, con tutte le carte in regola per conquistare il cuore di qualunque donna.

