Elenoire Casalegno a ruota libera sul passato: “Scappata da Sgarbi”. Il nuovo amore con il portavoce di Salvini
La showgirl si è raccontata dai primi amori alla storia di “fuoco e alcol” con Vittorio Sgarbi fino alla relazione con Matteo Pandini: cosa ha detto
Elenoire Casalegno senza freni. La conduttrice e showgirl, infatti, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha ripercorso i suoi amori più chiacchierati (Vittorio Sgarbi su tutti) fino a parlare della relazione con il portavoce di Matteo Salvini, Matteo Pandini. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Elenoire Casalegno sulla storia con Vittorio Sgarbi
Dopo la mancata conferma a L’Isola dei Famosi (Pierpaolo Petrelli ha preso il suo posto come inviato in Honduras nell’ultima edizione), Elenoire Casalegno si è allontanata dalla tv e ha confessato di essere pronta per una nuova avventura in radio. Per il suo futuro televisivo si parla proprio della conduzione del reality show di Canale 5 ma, al momento, secondo la showgirl anche L’Isola dovrebbe prendersi una pausa. "Secondo me alcuni reality hanno bisogno di una pausa, no?" ha spiegato l’ex modella in un’ampia intervista rilasciata al Corriere della Sera.
Più che sul futuro, però, Elenoire si è concentrata sul passato, svelando alcuni retroscena dei suoi primi (e chiacchieratissimi) amori, a partire dalla storia ‘lampo’ con Vittorio Sgarbi. "Scappai io! Eravamo fuoco e alcol (…) Durò neanche tre mesi. Poi, avevo vent’anni, ero in una fase da zero filtri" ha svelato la showgirl: "Oggi, ho imparato in alcuni casi magari a stare zitta, ma allora non avevo freni. Gli dicevo esattamente quello che pensavo: che non doveva rompermi le scatole".
Il nuovo amore con Matteo Pandini, portavoce di Salvini
Dopo il breve successo nel mondo della moda (periodo nel quale sfilò anche con Naomi Campbell e Caludia Schiffer) fu la televisione a bussare alla sua porta e, sul finire degli anni Novanta, arrivò la popolarità, dal Festivalbar a Super fino a Pressing al fianco di Raimondo Vianello. Nello stesso periodo Elenoire Casalegno diventò mamma di Swami, la figlia nata nel 1999 dalla relazione con Dj Ringo: "Ero una ragazzina, io e mia figlia siamo cresciute insieme. Ho cercato di essere una buona madre, presente, anche troppo. Ero iper-apprensiva". Poi le relazioni con altri volti noti come Omar Pedrini o Francesco Facchinetti: "Non ho mai voluto un uomo che stesse davanti a me o dietro di me, ma accanto. E purtroppo, in passato, non è andata così". Ora però Elenoire è felicemente impegnata con Matteo Pandini, portavoce del leader della Lega Matteo Salvini: "Quando ho scoperto che mestiere faceva, mi aspettavo uno più polveroso, pesante. Mi ha stupita perché è semplice, trasparente, diretto".
