Elena Sophia Senise, chi è la nuova stellina di Don Matteo 15 che ha conquistato Raoul Bova e Nino Frassica
Giovanissima ma dal talento già più che evidente: scopriamo di più sull’attrice apparsa nell’ottava puntata dell’amatissima fiction Rai.
Durante l’ottava puntata di Don Matteo 15 abbiamo conosciuto la piccola Margherita, interpretata dalla giovanissima attrice Elena Sophia Senise. Nonostante la giovane età, l’attrice cosentina ha stupito tutti per il suo talento davanti alla telecamera e per la scioltezza con la quale ha tenuto testa all’esilarante Maresciallo Cecchini, interpretato come sempre dall’iconico Nino Frassica. Ma ciò che forse tutti sanno è che per la piccola Elena Sophia ha già partecipato a diversi progetti di successo sia al cinema che in televisione: scopriamo di più su di lei.
Elena Sophia Senise, dal debutto in tv a Don Matteo 15
Elena Sophia Senise ha solo 9 anni, ma davanti alle telecamere dimostra una maturità che va ben oltre la sua tenera età. La piccola Sophia ha debuttato per la prima volta in televisione nella fiction Lea – I Nostri figli, andata in onda tra il 2022 e il 2023. A seguire ha partecipato al grande successo di Pesci Piccoli 2, l’amatissima serie tv dei The Jackal che per molto tempo è rimasta in classifica come la più vista di Prime Video. E questo è solo l’inizio, perché la giovanissima artista è stata ampiamente apprezzata anche nei panni della piccola Flora in Costanza, la fiction di Rai 1 tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola.
Rimanendo sempre sul piccolo schermo, Elena Sophia Senise ha poi preso parte al film Seduci & Scappa per la collana "Purché finisca bene". Un progetto nel quale ha vestito i panni di Diana accanto a grandi attori come Nino Frassica e Francesco Arca. Di recente, l’attrice ha debuttato anche in Don Matteo 15, sempre accanto all’ormai grande amico Nino Frassica, interpretando il ruolo di Margherita, una bambina super determinata e dalla situazione familiare complessa, che si ritrova a dover accudire da sola gli animali della sua fattoria. Accanto a lei arrivano però alcuni angeli custodi: il Maresciallo Cecchini, Don Massimo (Raoul Bova) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). E prossimamente avremo modo divedere Elena Sophia ancora una volta in tv in altre due imperdibili fiction.
Elena Sophia Senise al cinema: piccola ma dal grande talento
E oltre ai molteplici progetti televisivi ai quali ha partecipato negli ultimi anni, la giovane Elena Sophia Senise ha già avuto modo di fare esperienza anche sui set cinematografici. La piccola attrice è infatti stata scelta per prendere parte al film Il mio nemico immaginario, dove interpreterà proprio il ruolo di una delle protagoniste al fianco di grandi nomi come Giulia Bevilacqua, Fabio Volo, Loretta Goggi e Luigi Diberti. Insomma, una giovanissima interprete che appare già come una grande promessa del cinema.
