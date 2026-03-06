Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Elena Sophia Senise, chi è la nuova stellina di Don Matteo 15 che ha conquistato Raoul Bova e Nino Frassica

Giovanissima ma dal talento già più che evidente: scopriamo di più sull’attrice apparsa nell’ottava puntata dell’amatissima fiction Rai.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Elena Sophia Senise
Ufficio Stampa Francesco Fusco

Durante l’ottava puntata di Don Matteo 15 abbiamo conosciuto la piccola Margherita, interpretata dalla giovanissima attrice Elena Sophia Senise. Nonostante la giovane età, l’attrice cosentina ha stupito tutti per il suo talento davanti alla telecamera e per la scioltezza con la quale ha tenuto testa all’esilarante Maresciallo Cecchini, interpretato come sempre dall’iconico Nino Frassica. Ma ciò che forse tutti sanno è che per la piccola Elena Sophia ha già partecipato a diversi progetti di successo sia al cinema che in televisione: scopriamo di più su di lei.

Elena Sophia Senise, dal debutto in tv a Don Matteo 15

Elena Sophia Senise ha solo 9 anni, ma davanti alle telecamere dimostra una maturità che va ben oltre la sua tenera età. La piccola Sophia ha debuttato per la prima volta in televisione nella fiction Lea – I Nostri figli, andata in onda tra il 2022 e il 2023. A seguire ha partecipato al grande successo di Pesci Piccoli 2, l’amatissima serie tv dei The Jackal che per molto tempo è rimasta in classifica come la più vista di Prime Video. E questo è solo l’inizio, perché la giovanissima artista è stata ampiamente apprezzata anche nei panni della piccola Flora in Costanza, la fiction di Rai 1 tratta dal romanzo Questione di Costanza di Alessia Gazzola.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rimanendo sempre sul piccolo schermo, Elena Sophia Senise ha poi preso parte al film Seduci & Scappa per la collana "Purché finisca bene". Un progetto nel quale ha vestito i panni di Diana accanto a grandi attori come Nino Frassica e Francesco Arca. Di recente, l’attrice ha debuttato anche in Don Matteo 15, sempre accanto all’ormai grande amico Nino Frassica, interpretando il ruolo di Margherita, una bambina super determinata e dalla situazione familiare complessa, che si ritrova a dover accudire da sola gli animali della sua fattoria. Accanto a lei arrivano però alcuni angeli custodi: il Maresciallo Cecchini, Don Massimo (Raoul Bova) e il Capitano Diego Martini (Eugenio Mastrandrea). E prossimamente avremo modo divedere Elena Sophia ancora una volta in tv in altre due imperdibili fiction.

Elena Sophia Senise al cinema: piccola ma dal grande talento

E oltre ai molteplici progetti televisivi ai quali ha partecipato negli ultimi anni, la giovane Elena Sophia Senise ha già avuto modo di fare esperienza anche sui set cinematografici. La piccola attrice è infatti stata scelta per prendere parte al film Il mio nemico immaginario, dove interpreterà proprio il ruolo di una delle protagoniste al fianco di grandi nomi come Giulia Bevilacqua, Fabio Volo, Loretta Goggi e Luigi Diberti. Insomma, una giovanissima interprete che appare già come una grande promessa del cinema.

Potrebbe interessarti anche

Nino Frassica vita privata moglie figli

Nino Frassica, cosa fa oggi: l'ex moglie, il nuovo amore e il dramma sfiorato sul set di Don Matteo

Nino Frassica è il co-conduttore della finale del Festival 2026: ecco la sua vita pr...
Anticipazoni don matteo 15: puntata 29 gennaio 2026

Don Matteo 15, il Capitano Martini fa innamorare un'altra donna e Giulia va dall'ex: cosa vedremo stasera

Nella quarta puntata di Don Matteo 15, in onda stasera, 29 gennaio su Rai 1, Natalin...
Don Matteo 15 anticipazioni puntata 8 gennaio 2026

Don Matteo 15: Raoul Bova in crisi, Nino Frassica verso l’addio e polemiche su Diletta Leotta. Cosa vedremo stasera

Anticipazioni e trama dei primi delle prime due puntate della quindicesima stagione ...
Anticipazioni don matteo 15 puntata 22 gennaio 2026

Don Matteo 15: Cecchini salva le nozze tra Giulia e il Capitano, un nuovo amore all'orizzonte. Cosa vedremo stasera

Nella terza puntata di Don Matteo 15, in onda 22 gennaio, il Maresciallo soccorre il...
Don Matteo 15, reazioni social prima puntata

Don Matteo 15, 'Mezzanottini' in delirio e Diletta Leotta affossata dai social: "Una passerella"

L'arrivo della conduttrice come terzo incomodo della coppia formata da Giulia Mezzan...
Don Matteo 15, la nuova stagione della fiction è in streaming su RaiPlay

Don Matteo 15, il ritorno di Raoul Bova è già su RaiPlay: la nuova 'stagione' da oggi in anteprima esclusiva

La nuova stagione di Don Matteo, con Raoul Bova, arriva prima online su RaiPlay: ant...
Anticipazioni Don Matteo 15 puntata 5 marzo 2026

Don Matteo 15, la puntata più triste: Diego e Giulia si mollano e Caterina si prende il Capitano. Cosa vedremo stasera

Dopo la pausa nella settimana di Sanremo riparte la fiction di Rai 1: tutte le antic...
Don Matteo 15 - Raoul Bova

Don Matteo 15, il promo scatena la bufera sul web: "Partiamo malissimo", cosa succede al maresciallo Cecchini

Le prime immagini della nuova stagione preoccupano i fan: mancano due personaggi for...
Don Matteo 15 reazioni social sesta puntata

Don Matteo 15, la lite tra Giulia e Diego fa disperare il pubblico sui social: "Hanno perso la magia"

I fan dei 'Mezzanottini' hanno criticato la trama che non rende giustizia alla coppi...

Ford

Guidi, senti, vivi

L’urban SUV che trasforma ogni viaggio in un'esperienza sonora

LEGGI

Personaggi

L'attore Nino Frassica

Nino Frassica
Matteo Canzi

Matteo Canzi
Andrew Howe

Andrew Howe
Can Yaman

Can Yaman

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963