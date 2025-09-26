Elena Sofia Ricci sfida i killer (e una brutta malattia) in questa serie tv su RaiPlay: la realtà è da brividi Il volto di Suor Angela nella fiction Che Dio ci Aiuti veste i panni della Profiler a caccia di un killer e alle prese con l'Alzheimer

La versatilità di Elena Sofia Ricci è nota a tutti. L’attrice toscana, vincitrice in carriera, tra gli altri, di quattro Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e tre Ciak d’Oro, ha alternato nel proprio repertorio ogni tipologia di ruolo. Dai più drammatici, come i recenti Loro di Paolo Sorrentino e Diamanti di Ferzan Ozpetek, a quelli più leggeri in fiction di grande successo come I Cesaroni e Che Dio ci Aiuti. Ma Elena Sofia Ricci è anche protagonista di una serie thriller, disponibile in streaming su RaiPlay, in cui dimostra di essere anche una efficace cacciatrice di serial killer.

La trama di I casi di Teresa Battaglia in streaming su RaiPlay

Tratta dai libri di Ilaria Tuti, la fiction I casi di Teresa Battaglia racconta dell’omonima protagonista (Elena Sofia Ricci), una profiler della sezione omicidi di Udine. Quando a Travenì viene rinvenuto nella neve un cadavere nudo e senza occhi, Teresa viene incaricata di dare la caccia a quello che è in fretta identificato come un serial killer che si annida tra le montagne del Tarvisio, in Friuli. Durante le indagini, però, la donna comincia a manifestare i primi sintomi dell’Alzheimer, preferendo non rendere partecipi i colleghi della cosa.

L’Ispettore-Capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e il nuovo arrivato dalla Sicilia, Massimo Marini (Giuseppe Spata), l’affiancheranno nella caccia al killer che terrorizza il paesino e faranno i conti con le preoccupazioni e le spigolosità di Teresa.

Un thriller tra le montagne

La serie conta attualmente due stagioni, adattamento rispettivamente dei libri Fiori sopra l’inferno e Ninfa Dormiente. Carlo Carlei firma la regia della prima serie e la sceneggiatura, curata assieme alla stessa Tuti e a Donatella Diamanti, Valerio D’annunzio e Mario Cristiani. Per la seconda, invece, dietro alla cinepresa c’è Kiko Rosati. In entrambe a fare da sfondo sono le algide montagne friulane, che donano alla fiction un tono che richiama alla lontana il thriller Fargo. L’investigazione di Teresa Battaglia è accompagnata da un gruppo di bambini, soprannominati "gli sfigati". Un po’ Goonies e un po’ i ragazzini di Stranger Things, convincono solo in parte, anche per via di una recitazione non sempre all’altezza.

A rapire gli occhi, ovviamente, è Elena Sofia Ricci. Perfettamente calata nel ruolo e sempre in parte, tratteggia molto bene la complessità del personaggio di Teresa Battaglia, le sue pregresse esperienze traumatiche e il momento così delicato che sta vivendo.

Dove vedere in streaming I Casi di Teresa Battaglia

Se abbiamo stuzzicato il vostro interesse, vi ricordiamo che trovate I Casi di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

