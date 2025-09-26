Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Elena Sofia Ricci sfida i killer (e una brutta malattia) in questa serie tv su RaiPlay: la realtà è da brividi

Il volto di Suor Angela nella fiction Che Dio ci Aiuti veste i panni della Profiler a caccia di un killer e alle prese con l'Alzheimer

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

La versatilità di Elena Sofia Ricci è nota a tutti. L’attrice toscana, vincitrice in carriera, tra gli altri, di quattro Nastri d’Argento, un Globo d’Oro e tre Ciak d’Oro, ha alternato nel proprio repertorio ogni tipologia di ruolo. Dai più drammatici, come i recenti Loro di Paolo Sorrentino e Diamanti di Ferzan Ozpetek, a quelli più leggeri in fiction di grande successo come I Cesaroni e Che Dio ci Aiuti. Ma Elena Sofia Ricci è anche protagonista di una serie thriller, disponibile in streaming su RaiPlay, in cui dimostra di essere anche una efficace cacciatrice di serial killer.

La trama di I casi di Teresa Battaglia in streaming su RaiPlay

Tratta dai libri di Ilaria Tuti, la fiction I casi di Teresa Battaglia racconta dell’omonima protagonista (Elena Sofia Ricci), una profiler della sezione omicidi di Udine. Quando a Travenì viene rinvenuto nella neve un cadavere nudo e senza occhi, Teresa viene incaricata di dare la caccia a quello che è in fretta identificato come un serial killer che si annida tra le montagne del Tarvisio, in Friuli. Durante le indagini, però, la donna comincia a manifestare i primi sintomi dell’Alzheimer, preferendo non rendere partecipi i colleghi della cosa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

L’Ispettore-Capo Giacomo Parisi (Gianluca Gobbi) e il nuovo arrivato dalla Sicilia, Massimo Marini (Giuseppe Spata), l’affiancheranno nella caccia al killer che terrorizza il paesino e faranno i conti con le preoccupazioni e le spigolosità di Teresa.

Un thriller tra le montagne

La serie conta attualmente due stagioni, adattamento rispettivamente dei libri Fiori sopra l’inferno e Ninfa Dormiente. Carlo Carlei firma la regia della prima serie e la sceneggiatura, curata assieme alla stessa Tuti e a Donatella Diamanti, Valerio D’annunzio e Mario Cristiani. Per la seconda, invece, dietro alla cinepresa c’è Kiko Rosati. In entrambe a fare da sfondo sono le algide montagne friulane, che donano alla fiction un tono che richiama alla lontana il thriller Fargo. L’investigazione di Teresa Battaglia è accompagnata da un gruppo di bambini, soprannominati "gli sfigati". Un po’ Goonies e un po’ i ragazzini di Stranger Things, convincono solo in parte, anche per via di una recitazione non sempre all’altezza.

A rapire gli occhi, ovviamente, è Elena Sofia Ricci. Perfettamente calata nel ruolo e sempre in parte, tratteggia molto bene la complessità del personaggio di Teresa Battaglia, le sue pregresse esperienze traumatiche e il momento così delicato che sta vivendo.

Dove vedere in streaming I Casi di Teresa Battaglia

Se abbiamo stuzzicato il vostro interesse, vi ricordiamo che trovate I Casi di Teresa Battaglia con Elena Sofia Ricci in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Potrebbe interessarti anche

Rita Levi-Montalcini, il film con Elena Sofia Ricci è in streaming su RaiPlay

Elena Sofia Ricci, su RaiPlay, è la scienziata più famosa d'Italia: semplicemente perfetta

La storia della scienziata Premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, rivive nel film con E...
Ninfa dormiente - I casi di Teresa Battaglia

Ninfa Dormiente - I casi di Teresa Battaglia, trama e cast della fiction con Elena Sofia Ricci: cosa vedremo

Su Rai1 da questa sera l’imperdibile appuntamento con la seconda stagione della saga...
I Cesaroni - Il ritorno - Claudio Amendola

I Cesaroni 7, ultimo ciak con lacrime: cosa ha fatto Claudio Amendola e quando va in onda

Sono terminate le riprese della stagione che segnerà il ritorno della famiglia più a...
Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi travolto da segreti inconfessabili e catastrofi naturali nella fiction su RaiPlay

Ecco una serie tv in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso dall’inizio...
I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola

I Cesaroni 7, Elena Sofia Ricci replica alle accuse di Amendola: il messaggio sibillino (che sa di frecciata)

Dopo le accuse rivolte da Claudio Amendola agli ex attori de I Cesaroni, Elena Sofia...
Margherita Buy è su RaiPlay con Volare

Margherita Buy è una donna dilaniata dalle fobie su RaiPlay

L'attrice firma la prima regia con un film sul timore di volare inseme a Sergio Rubi...
Sara - La Donna Nell'Ombra, la serie con Claudia Gerini è in streaming su Netflix

Una madre pronta a tutto per scoprire la verità: Claudia Gerini è superlativa in questa serie tv Netflix

Claudia Gerini torna con una serie tv mozzafiato targata Netflix: misteri, vendette ...
Elena Sofia Ricci

Il legame speciale di Elena Sofia Ricci con un collega: chi è lui

Dal celebre regista alla guida del progetto, al romanzo record da cui trae ispirazio...
Carla Signoris prima di Balene: le serie TV che l'hanno resa famosa

Carla Signoris ha fatto ridere intere generazioni in serie Tv da riscoprire su RaiPlay (e non solo)

Prima di Balene, nuova fiction Rai, Carla Signoris si è fatta conoscere dal pubblico...

WeWALK

Disabilità visiva e AI

Il bastone elettronico con funzioni avanzate

LEGGI

Personaggi

Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Simone Montedoro

Simone Montedoro
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963