La denuncia di Elena Sofia Ricci contro lo slittamento della prima serata in tv, soprattutto per le fiction, ha incontrato un consenso unanime e trasversale

Elena Sofia Ricci denuncia gli orari impossibili della prima serata alle 22:00, definendoli irrispettosi verso pubblico e lavoratori. Una posizione che conferma una battaglia che porto avanti da mesi: la TV deve tornare a rispettare chi guarda e chi produce. Le fiction non possono finire a notte fonda. È tempo che le emittenti ascoltino.