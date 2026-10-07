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La prima serata alle 22.00 è un'offesa non solo per i telespettatori, ma anche per gli addetti ai lavori: Elena Sofia Ricci ha ragione da vendere

La denuncia di Elena Sofia Ricci contro lo slittamento della prima serata in tv, soprattutto per le fiction, ha incontrato un consenso unanime e trasversale

Elena Sofia Ricci denuncia gli orari impossibili della prima serata alle 22:00, definendoli irrispettosi verso pubblico e lavoratori. Una posizione che conferma una battaglia che porto avanti da mesi: la TV deve tornare a rispettare chi guarda e chi produce. Le fiction non possono finire a notte fonda. È tempo che le emittenti ascoltino.

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