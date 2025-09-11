Elena Sofia Ricci, su RaiPlay, è la scienzata più famosa d'Italia: semplicemente perfetta La storia della scienziata Premio Nobel, Rita Levi-Montalcini, rivive nel film con Elena Sofia Ricci: un ritratto intenso e visionario, disponibile su RaiPlay.

Tutti noi l’abbiamo amata nella serie I Cesaroni, su Canale 5, dove interpretava Lucia, la moglie di Giulio (Claudio Amendola) e, da quel momento, l’abbiamo vista in molti altri progetti. Elena Sofia Ricci è un fiume in piena, una grande attrice dedita al lavoro e che mette impegno e passione in tutto ciò che fa. Noi pensiamo che in un film in particolare è stata semplicemente fantastica: ci riferiamo a Rita Levi-Montalcini, disponibile su RaiPlay. Una pellicola diretta da Alberto Negrin e che vede proprio Ricci nei panni della celebre scienziata.

Rita Levi-Montalcini, film con Elena Sofia Ricci: il dilemma morale della scienziata

L’iconico film Rita Levi-Montalcini, diretto da Alberto Negrin e interpretato da Elena Sofia Ricci, non è un film qualsiasi (almeno a nostro parere). Si distingue dai classici biopic perché non racconta l’intera vita della scienziata, ma si concentra sul periodo successivo al Nobel per la Medicina del 1986. Rita, già celebre per la scoperta del Nerve Growth Factor, appare inquieta: il riconoscimento non basta a colmare i suoi dubbi sul valore concreto delle sue ricerche. Il film la mostra non come un’icona distante, ma come una donna capace di interrogarsi sul senso della scienza. Il nodo centrale è il conflitto tra la gloria accademica e l’impatto reale delle scoperte. Questo dilemma prende corpo nell’incontro con Elena, giovane violinista minacciata dalla cecità: un personaggio di finzione che diventa stimolo e specchio delle responsabilità della scienziata. Accanto alla Rita determinata, capace di resistere a discriminazioni di genere e razziali, emerge anche la sua fragilità, legata alla solitudine e ai sacrifici personali: la rinuncia all’amore e alla famiglia come prezzo di una vocazione assoluta. La sua storia diventa così anche testimonianza della condizione femminile in un mondo dominato dagli uomini.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ovviamente, non possono mancare le curiosità che siamo sempre pronti a fornirvi. Trasmesso su Rai 1 il 26 novembre 2020, il film Rita Levi-Montalcini rappresenta una delle produzioni più importanti di Rai Fiction, realizzato in collaborazione con Cosmo Productions. Come c’era da aspettarsi, la pellicola ha riscosso grande successo sia tra il pubblico sia tra la critica. Protagonista assoluta è Elena Sofia Ricci, che ha voluto rendere omaggio a Rita Levi-Montalcini evitando ogni eccesso caricaturale, grazie anche alla collaborazione con l’imitatrice Emanuela Aureli e con Piera Levi-Montalcini, per studiare attentamente gesti, postura e tratti caratteriali. Ispirato al libro Cantico di una vita di Rita Levi-Montalcini, il film è stato girato in diverse location italiane per ricreare l’atmosfera degli anni ’80 e rendere omaggio alla scienziata.

Le riprese principali si sono svolte a Roma e Torino: a Roma sono state ambientate la casa della giovane violinista Elena Capriotti e l’ospedale in cui riceve cure, mentre a Torino le scene si sono concentrate tra corso Massimo D’Azeglio, via Pietro Giuria e via Donizetti, aree scelte per architettura e atmosfera dell’epoca. Torino, città natale della scienziata, è anche un tributo alla sua carriera. Trovate la pellicola in streaming su RaiPlay e, noi vi consigliamo di guardarla.

