Micaela Ramazzotti è la donna ‘matta’ che sfidò i nazisti: una storia vera di dolore e coraggio Un film toccante in cui Micaela Ramazzotti interpreta Elena Di Porto, una donna anticonformista e dimenticata che sfidò il nazifascismo nel Ghetto di Roma.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Ieri, 27 gennaio, è stato il Giorno della Memoria, una ricorrenza in cui tutti noi dovremmo fermarci a riflettere e a non dimenticare l’orrore della guerra, in particolare il massacro degli ebrei da parte dei nazisti. Una persecuzione che, ad oggi, non sembra una cosa così lontana con tutto ciò che sta accadendo. Ma non basterebbe un solo giorno per rammentare queste atrocità, bisognerebbe farlo sempre perché certe azioni non possono essere dimenticate. In occasione del giorno sulla Shoah, non mancano film a tema e, domani, 29 gennaio 2026, al cinema uscirà Elena del Ghetto, una pellicola con protagonista Micaela Ramazzotti, la quale interpreta Elena Di Porto, una giovane donna romana, una giovane donna romana che cercò di salvare gli ebrei del Ghetto di Roma. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Elena del Ghetto, Micaela Ramazzotti è Elena Di Porto nel nuovo film sulla Shoah: la trama

E’ Stefano Casertano a dirigere il nuovo film sulla Shoah, Elena del Ghetto, che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 29 gennaio 2026. Racconta la vita di Elena Di Porto, giovane ebrea romana soprannominata "la matta di Piazza Giudia", che sfidò il nazifascismo per salvare i suoi correligionari del Ghetto di Roma. Elena, tra il 1938 e il 1943, sfidò il fascismo e l’occupazione nazista con coraggio e determinazione. Lei è una donna fuori dagli schemi: separata, libera, che fuma, beve, indossa pantaloni e gioca a biliardo nei bar del quartiere. Per questo la chiamano "Elena la matta", ed è proprio ciò che le dà forza. Quando i fascisti e poi i nazisti minacciano la città e il suo ghetto, Elena non resta in silenzio. Viene arrestata più volte, ma continua a lottare da sola. Quando scopre il piano per il rastrellamento del ghetto, corre di casa in casa per avvisare i suoi concittadini. Pochi le credono e oltre mille persone vengono deportate. Elena non si arrende e sceglie di non piegarsi mai. Arrestata più volte e impegnata nella Resistenza, Elena continua la sua battaglia solitaria fino al tragico rastrellamento del 16 ottobre 1943, il "sabato nero degli ebrei romani", quando i nazisti deportano più di mille persone.

A vestire i panni di Elena è Micaela Ramazzotti, la quale mostra al pubblico il coraggio, l’irriverenza e l’umanità di una donna che non poteva restare indifferente ai soprusi.

Il cast completo del film Elena del Ghetto

A completare il cast del film Elena del Ghetto vi sono tanti volti noti del cinema italiano:

Caterina De Angelis

Giulia Bevilacqua

Giovanni Calcagno

Simone Gandolfo

Valerio Aprea

Claudia Della Seta

Stefano Ambrogi

Florence Guérin

Romano Talevi

Gianfranco Mazzoni

Anna Testa

Matteo Nicoletta

Il film, prodotto da Titanus e Rai Cinema con il contributo del Ministero della Cultura, aiuta a ricordare a tutti come l’indifferenza favorisca la violenza politica. La storia di Elena è stata anche raccontata nel saggio La Matta di Piazza Giudia, di Gaetano Petraglia.

