Eintracht Francoforte-Atalanta, dove vederla in diretta TV: canale, orario, streaming

La quinta giornata di Champions mette di fronte Eintracht Francoforte e Atalanta in una gara che può pesare sul passaggio ai playoff. L’Atalanta di Palladino arriva a quota 7 punti dopo due vittorie, un pareggio e la sola sconfitta con il Psg, e vuole consolidare la propria posizione nel girone. I tedeschi inseguono a 4 punti, reduci da un cammino incostante tra il 5-1 al Galatasaray, i ko con Atletico e Liverpool e lo 0-0 di Napoli, ma contano sul fattore casa per rilanciarsi. Al Deutsche Bank Park si prospetta una sfida intensa e offensiva, con entrambe le squadre determinate a giocarsi i tre punti. Fischio d’inizio mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21:00.

Eintracht-Atalanta: dove vedere la partita di Champions League in diretta tv e streaming (mercoledì 26 novembre 2025)

La partita di Champions League Eintracht Francoforte e Atalanta sarà visibile oggi, mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21:00 in diretta esclusiva sulle reti Sky. Il match andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e commento tecnico di Riccardo Montolivo. In collegamento dal campo gli inviati Massimiliano Nebuloni e Niccolò Omini, mentre la Diretta Gol sarà guidata da Dario Massara.

Per chi preferisce seguire la gara da dispositivi mobili o smart TV, sarà disponibile la visione in streaming su Sky Go e Now, riservata agli abbonati. Non è prevista trasmissione in chiaro: TV8 proporrà un altro big match di giornata, Arseal-Bayern Monaco. Un appuntamento imperdibile per i tifosi nerazzurri e per tutti gli appassionati di Champions League, pronti a vivere una serata ad alta tensione europea.

Statistiche, probabili formazioni e curiosità del match

L’Atalanta si prepara alla trasferta con un undici che punta sulla continuità e sul talento offensivo. In attacco Scamacca appare favorito su Krstovic nel ruolo di centravanti, supportato ai lati da De Ketelaere e Lookman. A centrocampo resta vivo il ballottaggio tra De Roon e Musah per una maglia da titolare, mentre in difesa spazio al consueto trio Kossounou-Hien-Djimsiti davanti al portiere Carnesecchi. L’Eintracht, allenato da Toppmöller, si affida a un 3-4-2-1 duttile e aggressivo, con Burkardt riferimento offensivo e Götze pronto a innescare la manovra. La formazione tedesca vuole sfruttare il fattore casa per rimettersi pienamente in corsa, consapevole di essere ancora in gioco nonostante un cammino incostante.

Sul fronte arbitrale, la direzione sarà affidata all’inglese Kavanagh, alla sua prima gara ufficiale con l’Atalanta. Un dato che aggiunge ulteriore curiosità a una serata dal sapore europeo. Anche il capitolo quote racconta equilibrio: il successo dell’Atalanta è proposto a 2,55, quello dell’Eintracht a 2,65 e il pareggio a 3,50, segno di una sfida dal pronostico apertissimo.

