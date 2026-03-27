Eiffel 65, Milano e poi l’Europa intera: le date del tour più atteso (e il doppio premio) Maury e Jeffrey sono pronti a tornare sul palco con la loro straordinaria energia: dal Fabrique di Milano fino a Vienna. Ecco dove potremo vederli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Ecco uno degli eventi musicali più attesi di quest’anno: il grande ritorno degli Eiffel 65. Dopo oltre 25 anni di carriera, 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e successi che hanno segnato intere generazioni, il duo formato da Maurizio "Maury" Lobina e Gianfranco "Jeffrey" Randone è pronto a far ballare tutti con un nuovo show immersivo che unisce le hit del passato, innovazione e pura energia dance. Il debutto è fissato per l’11 aprile al Fabrique di Milano, prima tappa di un tour che attraverserà l’Europa riportando sotto i riflettori una delle band italiane più iconiche nel mondo: ecco tutti i dettagli.

Tour Eiffel 65, Milano e poi l’Europa intera: tutte le date

Tutto pronto per il debutto di "Voglia di dance all night", il nuovo show degli Eiffel 65 che debutterà al Fabrique di Milano in esclusiva sabato 11 aprile. L’iconico duo ha ripensato completamente lo spettacolo, mettendo al centro il pubblico e i ricordi legati alle loro canzoni: dai grandi classici come Blue (Da Ba Dee) fino ai brani più recenti come Fare a meno di te. La scaletta è stata rivisitata con arrangiamenti contemporanei, mashup e sorprese fuori repertorio, mentre l’intero impianto visivo è stato rivoluzionato grazie all’intelligenza artificiale. Le proiezioni diventeranno parte integrante della narrazione, accompagnando ogni beat con luci, grafiche e contenuti dinamici che trasformeranno il live in un racconto immersivo mai visti prima.

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Dopo il grande debutto a Milano, Maury e Jeffrey partiranno per un tour che attraverserà l’Europa. Ecco le prime date già confermate (con calendario in aggiornamento):

9 maggio – OSTRAVA (CZE)

31 luglio – (SLOVACCHIA)

2 agosto – LA SEYNE SU MAR (FRANCIA)

26 settembre – KOLN (GERMANIA)

10 ottobre – HAMBURG (GERMANIA)

7 novembre – LEIPZIG (GERMANIA)

21 novembre – VIENNA (AUSTRIA)

Eiffel 65, doppio premio per la hit multiplatino Blue (Da Ba Dee)

Il nuovo viaggio musicale degli Eiffel 65 parte con due prestigiosissimi premi, vinti proprio in occasione del 25° anniversario della hit multiplatino Blue (Da Ba Dee). Il duo è stato premiato ai Dance Music Awards con un premio speciale della SIAE: la riproduzione dello spartito originale depositato nel 1998. Ma questo non è tutto, perché qualche mese fa l’iconica I’m Good (Blue) è stata nuovamente premiata come Miglior canzone italiana all’estero ai SIAE Music Awards 2025. Insomma, tra nuove date, tour per l’Europa, riconoscimenti prestigiosi e uno show completamente rinnovato, gli Eiffel 65 stanno dimostrando ancora una volta di essere un fenomeno senza tempo, capace di evolversi e di far ballare tutte le generazioni con un’energia a dir poco incontenibile.

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