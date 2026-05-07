Il mito di Michael Jackson rivive grazie al film: boom di vendite, record e polemiche Il film su Michael Jackson divide la critica ma conquista il pubblico: boom di streaming, album tornati in classifica e record al botteghino.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dal momento del suo debutto nelle sale, Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, è diventato uno dei fenomeni cinematografici e musicali più discussi dell’anno. Se da una parte la critica si è mostrata piuttosto divisa, dall’altra il pubblico ha risposto in maniera travolgente, riportando il Re del Pop al centro delle classifiche mondiali. Il film, che racconta l’ascesa artistica di Jackson dagli esordi fino all’epoca di Bad, ha riacceso l’interesse attorno alla sua musica, generando numeri impressionanti tra streaming, vendite fisiche e download digitali.

Il biopic di Michael Jackson rilancia album e streaming

L’uscita del film ha avuto un impatto immediato sulle piattaforme musicali. Secondo i dati diffusi da Billboard, nella settimana compresa tra il 24 e il 30 aprile gli album solisti di Michael Jackson hanno totalizzato ben 137,5 milioni di stream on-demand solo negli Stati Uniti. Un incremento enorme, pari al 146% rispetto ai precedenti risultati migliori registrati dall’artista. Non si tratta soltanto di nostalgia: molti spettatori, dopo aver visto il film, hanno deciso di riscoprire la discografia di Jackson o di ascoltarla per la prima volta. Anche i cataloghi dei Jackson 5 e dei Jacksons hanno beneficiato dell’ondata di interesse, superando i 10 milioni di stream settimanali.

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I numeri si riflettono direttamente nelle classifiche. Thriller, storico bestseller del 1982, è tornato nella Top 10 americana raggiungendo il settimo posto. La raccolta Number Ones è salita alla posizione numero 13, mentre la soundtrack del film si è piazzata al 37. Anche The Essential Michael Jackson è rientrato nelle chart. Tra i singoli, l’intramontabile Billie Jean è tornato nella Top 40. Il fenomeno si è fatto sentire anche in Italia. La colonna sonora del film ha debuttato al settimo posto della classifica FIMI, mentre Thriller (40th Anniversary Edition) continua la sua risalita. Sono rientrati in classifica anche Dangerous, Off the Wall, Bad e Number Ones. Sul fronte singoli, brani iconici come Beat It, Smooth Criminal e Don’t Stop ’Til You Get Enough stanno vivendo una seconda vita grazie al traino del film.

Polemiche e recensioni contrastanti: il pubblico premia comunque "Michael"

Nonostante il successo commerciale, Michael non ha convinto del tutto la critica. Molte recensioni hanno sottolineato alcuni limiti del film, soprattutto dal punto di vista tecnico e narrativo. Regia e sceneggiatura sono state giudicate da alcuni piuttosto convenzionali, con una costruzione narrativa a tratti troppo veloce e poco approfondita. Alcuni osservatori hanno parlato di un biopic "sicuro", incapace di osare davvero nella messa in scena.

Le polemiche riguardano anche ciò che il film sceglie di non raccontare. Questa prima parte della storia si concentra infatti sull’ascesa dell’artista e sul difficile rapporto con il padre, lasciando fuori le accuse di molestie e violenze che hanno segnato gli ultimi anni della sua vita. Temi che, con ogni probabilità, verranno affrontati nel sequel già annunciato. Nel frattempo, il botteghino continua a sorridere. Secondo alcune stime, Michael potrebbe superare il miliardo di dollari d’incasso globale, battendo persino Bohemian Rhapsody, attualmente il biopic musicale di maggior successo della storia.

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