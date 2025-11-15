Edwige Fenech: chi è l’ex marito Luciano Martino, l’amore con Montezemolo e la nuova vita all’estero Scopriamo tutto sulla la vita privata dell’attrice Edwige Fenech, il mistero del padre del figlio Edwin e cosa fa oggi a 76 anni.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Edwige Fenech sarà ospite oggi – 15 novembre 2025 – a Verissimo, occasione perfetta per ricordare i grandi amori della sua vita e per fare luce sui legami che hanno segnato il suo percorso personale e professionale. Tra questi spicca Luciano Martino, produttore e marito della celebre attrice negli anni ’70, figura chiave della commedia sexy italiana e protagonista di un capitolo fondamentale della sua vita privata. Ma chi era davvero Martino, quale ruolo ha avuto nella carriera di Edwige e cosa ha lasciato come eredità emotiva e professionale?

Edwige Fenech, chi era il marito Luciano Martino

Luciano Martino, fratello del regista Sergio Martino, ha sposato Edwige Fenech nel 1971, quando lei aveva appena 17 anni. Nonostante l’iniziale opposizione del padre di Edwige, dovuta alla giovane età della figlia, il matrimonio ricevette ben presto il suo benestare, e ben presto i due divennero una coppia molto seguita dal mondo del cinema italiano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La loro unione durò quasi un decennio, fino al 1979, e coincise con il periodo più intenso e prolifico della carriera cinematografica di Edwige. Classe 1933, Martino era molto più grande dell’attrice e già affermato nel mondo della produzione cinematografica, noto per la sua capacità di scoprire e valorizzare talenti femminili. In diverse interviste, l’uomo ha sempre sottolineato il talento di Edwige, definendola perfetta per la commedia, grazie a una bellezza statuaria e a un volto capace di trasmettere simpatia, naturalezza e vicinanza immediata al pubblico. Il loro matrimonio durò appena 14 mesi. L’attrice, che all’epoca del matrimonio aveva 17 anni mentre Martino ne aveva 26, decise di porre fine all’unione dopo ave scoperto un tradimento: "Lui si rivelò gelosissimo. E quando scoprii che aveva anche un’amante me ne tornai a casa da mamma e papà"

Edwige Fenech, il mistero del padre del figlio Edwin

Edwige divenne mamma di Edwin nel 1971, poco dopo il matrimonio, anche se il bambino non era figlio di Martino. La paternità del figlio della Fenech non è mai stata resa pubblica: "Ero incinta, volevo quel bambino, ma rispetto il pensiero del prossimo e non avrei mai obbligato suo padre a fare il padre", ha confessato.

L’amore con Luca Cordero di Montezemolo

L’altro grande amore dell’attrice francese è stato Luca Cordero di Montezemolo, con cui è stata per circa 18 anni. I due non si sono mai sposati ma la loro storia d’amore è stata importantissima, è oggi sono rimasti in ottimi rapporti. "Luca è un grande uomo, ho una grande ammirazione per lui. Il periodo insieme a lui è stato bellissimo", ha detto Edwige nel salotto di Domenica In. Un sentimento ricambiato da Montezemolo: "Edwige è una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, una donna perbene, buona, con dei valori. Oggi è una bravissima nonna, con due nipotini meravigliosi. È una persona alla quale ho voluto molto bene, voglio molto bene e le vorrò sempre molto bene".

Edwige Fenech, cosa fa oggi e dove vive

Oggi Edwige Fenech è ancora in attività come attrice e pochi giorni fa è uscito il suo nuovo film, "Il Maestro", diretto dal regista Andrea Di Stefano. Da quasi 10 anni vive in Portogallo, precisamente a Lisbona, dove si era trasferita insieme alla madre morta lo scorso luglio: "Non è stato facile ricominciare da zero in un altro paese. Per di più credo che avessi già 69 anni, non ero una bambina con una mamma 20 anni più grande di me. Attualmente l’attrice vive a Lisbona ocn suo figlio Edwin, sua moglie Camile, e i suoi nipoti Asia e Gabriel di 12 e 15 anni.

Guida TV

La signora di tutti Rete 4 04:26

Potrebbe interessarti anche