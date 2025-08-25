Trova nel Magazine
Eduardo Scarpetta, chi è l’attore di nobile discendenza: la famiglia, la fidanzata (famosa) e la carriera

Da L’Amica Geniale a Lidia Poët, l’attore napoletano ha vinto anche un David ed è nipote del celebre e omonimo commediografo degli Scarpetta-De Filippo

Nato e cresciuto con la recitazione nel sangue, Eduardo Scarpetta è oggi uno degli attori più prolifici del panorama italiano, sia al cinema che in tv. Dagli esordi a teatro al successo ne L’amica geniale, La legge di Lidia Poët e il ruolo di protagonista nel film Carosello Carosone, a soli 32 anni l’attore napoletano ha vinto già un David di Donatello e un Nastro D’argento – Grandi Serie. Nipote del celebre e omonimo commediografo, Eduardo Scarpetta da parte della prestigiosa famiglia degli Scarpetta-De Filippo. Scopriamo tutta la sua storia.

Chi è Eduardo Scarpetta: la famiglia prestigiosa e la carriera

Nato a Napoli il 14 aprile del 1993, Eduardo Scarpetta ha sempre avuto la recitazione nel sangue. Figlio degli attori Maria Basile e Mario Scarpetta, infatti, è il nipote di Eduardo Scarpetta, il più importante attore e commediografo del teatro napoletano tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, nonché capostipite della famiglia Scarpetta-De Filippo. Dopo aver debuttato sul palco a soli nove anni, Eduardo segue i genitori nelle varie tournée teatrali fino alla morte del padre, scomparso nel 2004. Dopo aver finito il liceo a Napoli si trasferisce a Roma, dove si diploma al Centro sperimentale di cinematografia.

Dopo alcuni anni dedicati al teatro, Eduardo esordisce anche al cinema. Approderà sul grande schermo con Pericle il Nero (con Riccardo Scamarcio in gara al Festival di Cannes nel 2016) e con Capri-Revolution di Mario Martone nel 2018. Nello stesso anno entra nel cast de L’amica geniale, fiction Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante che si rivela un vero e proprio fenomeno a livello internazionale. Nella serie Eduardo interpreta Pasquale Peluso, ruolo che gli varrà anche il Nastro D’Argento – Grandi Serie nel 2022 ex aequo con Max Tortora. Il successo nella serialità non si ferma, anzi: la consacrazione arriva con Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e La legge di Lidia Poët, serie Netflix dove affianca Matilda De Angelis. Nel 2021 Eduardo Scarpetta è anche protagonista di Carosello Carosone, film Rai per la tv realizzato in omaggio al centenario della nascita del celebre cantautore napoletano Renato Carosone.

La fidanzata di Eduardo Scarpetta: chi è

Malgrado il crescente successo, Eduardo Scarpetta mantiene da sempre una certa riservatezza circa la sua vita privata tenendosi lontano dalla luce dei riflettori del mondo del gossip. In passato il suo nome era stato accostato all’attrice Angelica Spatarella, mentre nel 2023 ha sfilato per la prima volta con la fidanzata Veronica Ricci sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Programmi

