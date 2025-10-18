Edoardo Purgatori, chi è: la carriera, il rapporto col padre Andrea e la battaglia per la verità sulla sua morte Il figlio del giornalista e sceneggiatore scomparso ha studiato recitazione all'Actors Studio di New York. Dal 2018 è sposato con Livia Belelli, con cui ha avuto due bambini.

Domani, domenica 19 ottobre, Edoardo Purgatori sarà tra gli ospiti di Verissimo su Canale 5, pronto a raccontarsi tra carriera, ricordi di famiglia e le ombre che ancora avvolgono la scomparsa del padre Andrea. Quella del giovane attore – noto per il ruolo di Emiliano Lupi in Un medico in famiglia – è una storia intensa, fatta di talento ma anche di eredità pesanti, amori, dolori e una battaglia tuttora aperta per la verità. Ecco tutto quello che siamo riusciti a scoprire sulla carriera e la vita privata di Edoardo Purgatori.

Edoardo Purgatori, la passione per la recitazione e il confronto con il padre

Classe 1989, Edoardo Purgatori nasce a Roma e cresce in una famiglia che respira cultura e informazione. Figlio del celebre giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori e di madre tedesca, si avvicina alla recitazione quasi per caso, per poi perfezionarsi all’Actors Studio di New York. "Mamma mi portava spesso a vedere spettacoli", ha raccontato lui stesso in un’intervista a Vanity Fair. "Poi, crescendo, quando frequentavo la scuola tedesca, mi piaceva tanto una compagna che era iscritta ai corsi di teatro: mi iscrissi anch’io, per corteggiarla, lei non mi si filava, ma l’attrazione per il teatro rimase e ho iniziato a fare scuole di recitazione".

Il debutto ufficiale è arrivato a teatro, e in breve Edoardo si è imposto come uno degli attori più poliedrici della sua generazione. Sul piccolo schermo, Purgatori ha conquistato il pubblico con il ruolo di Emiliano Lupi in Un medico in famiglia, ma negli anni ha alternato alle fiction anche cinema e palcoscenico, passando dal teatro impegnato alle collaborazioni internazionali.

Quanto alla vita privata, Edoardo è legato da tempo a Livia Belelli, sposata nel 2018, con cui ha avuto due figli: Leonardo e Pietro, nati nel 2020 e nel 2023.

Il rapporto (speciale) tra Andrea ed Edoardo Purgatori

Dietro il successo di Edoardo c’è un rapporto complesso e speciale con il padre Andrea Purgatori. Una figura forte ed esigente, che inizialmente non vedeva di buon occhio la scelta del figlio di fare l’attore. Il giornalista però lo ha aiutato ad accettare i primi "no", a non prendersi troppo sul serio e a dimostrare al contempo di non essere un ‘raccomandato’. Una lezione che si è trasformata col tempo in complicità, dato che padre e figlio si sono persino ritrovati fianco a fianco sul set, nel film "Flaminia" di Michela Giraud.

Per Edoardo, la scomparsa del padre nel luglio 2023 è stato un colpo durissimo. Il giornalista è morto per un’endocardite infettiva, ma la Procura di Roma ha aperto un procedimento che vede indagati quattro medici per presunta negligenza. Una "catastrofica sequela di errori", come l’ha definita la perizia medico-legale, che ha spinto Edoardo e i fratelli, Victoria e Ludovico, a scrivere una lettera dura e commovente ripercorrendo i giorni della malattia e il dolore della perdita. Al momento, la battaglia processuale è ancora aperta.

