Edoardo Leo, la vita privata: chi è la moglie Laura Marafioti, i figli e i flirt (mai confermati) dell’attore L'attore romano è sempre stato molto riservato a proposito della sua quotidianità. Si è sposato con una musicista, con cui collabora da tempo nelle sue pellicole. Ecco i dettagli.

Edoardo Leo sarà protagonista questa sera, alle ore 21.30 su Rai 1, del film prima tv "Era ora", remake italiano di "Come se non ci fosse un domani". Volto amatissimo del nostro cinema, Leo è riservatissimo quando si parla di dettagli sulla sua vita privata. È sposato da anni con la musicista e cantante Laura Marafioti, da cui ha avuto due figli. Spesso si è vociferato di flirt con colleghe famose, come Ambra Angiolini e Anna Foglietta (ma nessuna di queste voci è mai stata confermata di fatti). Scopriamo qui sotto tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata di Edoardo Leo.

Edoardo Leo, la vita privata tra moglie, figli e desiderio di riservatezza

Sul set Edoardo Leo si muove con sicurezza e ironia, ed è capace di passare senza sforzo dalla commedia al dramma, firmando anche regie tra le più apprezzate degli ultimi anni. Ma nella vita vera, la parola d’ordine è una sola: privacy. Romano, classe 1972, Leo si è costruito negli anni una carriera fatta di crescita costante e scelte mai banali. Mentre la sua popolarità esplodeva – da "Smetto quando voglio" a "Perfetti sconosciuti", da "Noi e la Giulia" a "Lasciarsi un giorno a Roma" – lui sceglieva una via tutta sua per proteggere l’intimità famigliare dagli occhi indiscreti.

Uno dei segreti meglio custoditi da Leo riguarda proprio la sua storia d’amore con Laura Marafioti, cantante e musicista conosciuta anche con il nome d’arte "La Elle". Il loro incontro, e poi il matrimonio, risale ai primi anni 2000, quando entrambi erano ancora lontani dal pieno successo. Una storia cresciuta lontano dalla mondanità, fatta di passioni comuni per l’arte e per la musica, e di una complicità protetta dal chiacchiericcio mediatico. Laura, capelli ramati e sguardo intenso, ha collaborato con artisti del calibro di Alex Britti ed è sempre stata parte integrante della vita privata – e creativa – di Leo.

Il matrimonio tra Edoardo e Laura è tra i più longevi del panorama cinematografico nostrano. I due hanno avuto due figli, Francesco e Anita, che l’attore cita raramente nelle interviste, scegliendo di proteggerli dalle luci della ribalta. "Cosa succede in casa Leo resta in casa Leo", ha scherzato più volte Edoardo, ribadendo la scelta di non voler trasformare la dimensione privata in argomento da copertina. La famiglia vive a Roma, e il baricentro del ‘clan’ Leo resta saldamente legato a quella città e ai suoi ritmi.

Chi è la moglie di Leo Laura Marafioti

Laura Marafioti, moglie di Edoardo Leo da oltre 20 anni, ha iniziato la sua carriera come ballerina nel programma Tira e Molla di Canale 5, al fianco di Paolo Bonolis. Dall’esperienza in tv è poi passata alla musica, sua vera passione, e con lo pseudonimo di La Elle, nel 2008 Marafioti ha pubblicato il suo primo singolo "Francesco" (scritto da Daniele Silvestri e dedicato al suo primogenito). A dirigere il videoclip della canzone, tra l’altro, è stato proprio il marito Edoardo Leo.

Marafioti e il marito, negli anni, hanno collaborato spesso per creare le colonne sonore dei film del regista, come quella di "Buongiorno papà", nominata con la canzone "Fare a meno di te" ai David di Donatello 2013 per il premio alla Miglior canzone originale.

I flirt (mai confermati) di Edoardo Leo

Nonostante la riservatezza, inevitabilmente sono circolati gossip e pettegolezzi sui flirt attributi a Edoardo Leo. Complice la sua avvenenza e quell’aria da ragazzo della porta accanto, negli anni a Edoardo sono stati attribuiti diversi amori con colleghe celebri del cinema italiano. Tra i nomi ventilati (ma mai confermati) si sono fatti quelli di attrici come Anna Foglietta e Ambra Angiolini, durante la promozione di pellicole di grande successo. Ma è sempre la realtà dei fatti a prevalere: nessuna rottura pubblica, nessuno scandalo, la famiglia come baluardo e punto fermo nonostante le dinamiche spietate dell’ambiente dello spettacolo.

Insomma, Edoardo Leo, che di professione racconta le fragilità e le passioni di personaggi indimenticabili, nella vita vera coltiva piccoli gesti quotidiani, una normalità senza clamori e il valore di tenersi stretto ciò che davvero conta. "Non mi piace l’esibizionismo di molti attori", ha affermato tempo fa l’attore. A parlare, per lui, è sempre e soltanto il lavoro.

