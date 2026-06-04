Edoardo Leo è in top 10 su Netflix con un film tratto da una straziante storia vera La vera vicenda che ha ispirato Per Te, film del 2025 diretto da Alessandro Aronadio, quella del giovane Mattia Piccoli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Edoardo Leo sta spopolando in streaming su Netflix con un film uscito al cinema lo scorso ottobre e che è tratto da una toccante e drammatica storia vera. Quella di Mattia Piccoli, insignito del titolo di Alfiere della Repubblica per l’amore e la dedizione con cui ha assistito il padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce. Alessandro Aronadio ha diretto l’adattamento con Leo come protagonista, un film che non vuole trattare la malattia come tragedia, ma come occasioni per riscoprire la tenerezza e la solidarietà familiare.

Di cosa parla la trama di Per te con Edoardo Leo in streaming su Netflix

Paolo (Leo) è un uomo di quarant’anni la cui vita comincia a cadere a pezzi quando una forma precoce di Alzheimer inizia a erodergli la memoria. Accanto a lui ci sono la moglie Elena (interpretata da Teresa Saponangelo) e il figlio adolescente Mattia (il giovane Javier Francesco Leoni), che si trova improvvisamente a dover invertire i ruoli: da figlio a custode, da bambino a punto di riferimento della famiglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La storia segue l’evoluzione della malattia ma anche la crescita emotiva di Mattia, che affronta la paura di perdere il padre cercando nuovi modi per restargli accanto.

La storia vera che ha ispirato Per te

La vicenda su cui si basa il film di Alessandro Aronadio è ispirata alla storia reale di Mattia e Paolo Piccoli, padre e figlio di Castelfranco Veneto. Nel 2021, Mattia, allora di soli 12 anni, è stato insignito del titolo di Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per "l’amore e la cura" con cui assisteva il padre Paolo, colpito da Alzheimer a soli 43 anni. Oggi Paolo vive in una struttura specializzata, circondato dall’affetto della moglie Michela e dei figli Mattia e Andrea.

Pur basandosi su fatti reali, Aronadio ha modificato la storia, trasformandola in un racconto di formazione in cui la malattia non è al centro come evento medico, ma come occasione di crescita e consapevolezza. Leo porta sullo schermo un personaggio complesso e sfaccettato, attraverso una interpretazione che restituisce la fatica e la dolcezza di un uomo che, pur perdendo la memoria, conserva un filo invisibile che lo lega al figlio. Vengono inseriti nella storia elementi di finzione, ma ne viene mantenuto il nucleo originale: l’amore come forma di resistenza, la cura come linguaggio, la memoria come spazio condiviso anche quando svanisce.

Dove vedere Per te in streaming

Se volete scoprire la toccante storia di Paolo e Mattia, trovate Per te con Edoardo Leo in streaming all’interno nel catalogo di Netflix.

Guida TV

ImPazienti Rai 2 04:45

ImPazienti Rai 2 04:55

ImPazienti Rai 2 04:55

ImPazienti Rai 2 04:55

ImPazienti Rai 2 04:45

Potrebbe interessarti anche