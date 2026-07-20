Edoardo Leo, nozze al capolinea con Laura Marafioti: l’indiscrezione sulla separazione (consensuale) per il bene dei figli
L'attore e la compagna, insieme da oltre vent'anni, si sarebbero lasciati per decisione comune. Si erano incontrati negli anni Novanta e sposati nel 2000. Ecco i dettagli.
Edoardo Leo e Laura Marafioti si sono lasciati. A darne notizia, con un’indiscrezione diffusa nelle ultimissime ore, è stato il sito di news Dagospia. L’attore e la moglie si sarebbero separati in maniera consensuale, dopo oltre vent’anni di matrimonio e due figli insieme, Francesco e Anita. E proprio per il bene dei ragazzi sarebbe maturata la decisione di troncare un rapporto che (a quanto si dice) già da tempo pareva essersi raffreddato. Ecco qui sotto tutti i particolari.
Edoardo Leo, l’indiscrezione sul matrimonio al capolinea con Laura Marafioti
Un periodo di separazione che andava avanti da qualche tempo. E poi l’addio definitivo. Così si sarebbero allontanati Edoardo Leo e Laura Marafioti, coppia nella vita da oltre vent’anni, che secondo Dagospia avrebbe troncato ogni rapporto in "maniera consensuale e pacifica". Stando al sito di Roberto D’Agostino, le difficoltà si trascinavano da tempo, ma solo recentemente l’attore e la ballerina avrebbero deciso di mettere un punto alla situazione.
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Laura ed Edoardo si erano conosciuti negli anni Novanta, per poi convolare a nozze nel 2000. Un amore lungo e duraturo, il loro, che aveva portato anche alla nascita di due bambini, Francesco e Anita. Il rapporto tra i due, entrambi piuttosto riservati, era sempre stato vissuto con serenità lontano dai riflettori. E anche in questo caso la notizia, trapelata solo nelle ultime ore, non è stata accompagnata da dichiarazioni di alcun tipo da parte dei diretti interessati. Zero parole e un percorso familiare raramente condiviso con i fan, atteggiamento che Leo aveva personalmente commentato tempo fa, con una frase piuttosto eloquente: "Non mi piace l’esibizionismo di molti attori".
Presto i figli della coppia reciteranno per la prima volta con il padre in un nuovo film Netflix. Mentre la madre Laura, a cui Edoardo aveva anche dedicato uno dei suoi film di maggiore successo, "Noi e la Giulia", dovrebbe proseguire la sua carriera artistica in maniera indipendente.
Chi è Laura Marafioti
Laura Marafioti ha iniziato il suo percorso lavorativo come ballerina in tv, prendendo parte a programmi molto noti come "Tira & Molla", "Carràmba! Che fortuna", "Buona Domenica" e "Furore". Sempre nelle vesti di ballerina ha partecipato anche al film di Gabriele Muccino "Ricordati di me", e negli anni si è espressa anche come musicista con il nome d’arte di LaElle. Proprio in questa veste, Laura ha collaborato con Antonello Venditti e Francesco De Gregori, oltre a scrivere un brano candidato ai David di Donatello per la colonna sonora di "Buongiorno papà" (film diretto proprio da Edoardo Leo). Ha proseguito la sua attività anche in teatro, con vari spettacoli e musical di successo. Oggi insegna danza a Roma.
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